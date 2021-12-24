Сім'я Кривцових відпочиває на Мальдівах / фото Instagram Sergey Kryvtsov

По завершенню першої половини сезону багато українських футболісти вирушили відпочивати в теплі країни.

Сімейство захисника донецького "Шахтаря" Сергія Кривцова полетіло на Мальдівські острови.

30-річний центральний захисник у своєму Instagram виклав жартівливий фотопост з дітьми з басейну з маленькими акулами.

фото Instagram Sergey Kryvtsov

"Іноді вони себе так ведуть, що хочеться кинути їх туди", - написав центрбек збірної України, супроводивши підпис сміються емодзі.

Читайте також"Очей не відвести": дружина футболіста Динамо показала пишний бюст у купальнику (фото)Нагадаємо, першу половину сезону в чемпіонаті України "Шахтар" завершив на першому місці в турнірній таблиці, випередивши "Динамо" на два очки. 

Сергій Кривцов: кар'єра в "Шахтарі"

  • Кривцов прийшов у "Шахтар" у 2010 році із запорізького "Металурга". 
  • У складі "гірників" український захисник зіграв 213 матчів у всіх турнірах і забив 13 голів. 
  • З "Шахтарем" Кривцов вісім разів ставав чемпіоном України, сім разів вигравав Кубок України і є дворазовим володарем Суперкубка країни. 
  • За національну збірну України Сергій Кривцов зіграв 30 матчів. 