Легенда футболу допоміг "Мілану" обіграти "Лаціо".

"Мілан" переміг "Лаціо" у матчі третього туру чемпіонату Італії з рахунком 2:0. А нападник "россонері" Златан Ібрагімович тріумфально повернувся на поле після травми. Швед зазнав пошкодження ще в травні і пропустив Євро-2020.

Видатний бомбардир третього жовтня відсвяткує 40 років, але це не заважає йому переписувати рекорди. Ібрагімович вийшов на заміну на 60-й хвилині за рахунку 1:0 на користь своєї команди, а вже на 67-й хвилині відзначився у воротах "Лаціо".

Таким чином, швед став найстаршим гравцем серед легіонерів, який відзначався у Серії А. Більше того, форвард увійшов до п'ятірки найбільш вікових голеадорів чемпіонату Італії.

"Мілан" після трьох турів має максимальну кількість очок - 9. В "Лаціо" на три менше.

Огляд поєдинку (тайм-код голу Ібрагімовича на 5:20)

Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"

Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.

У минулому сезоні Златан забив 15 голів у 19 матчах Серії А, а також 1 гол у 6 матчах Ліги Європи та 1 гол у двох матчах Кубка Італії.

У сезоні 2020/2021 Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.

Златан продовжив контракт з "Міланом" до літа 2022 року.

Автор: Артем Будрін