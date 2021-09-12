"Мілан" переміг "Лаціо" у матчі третього туру чемпіонату Італії з рахунком 2:0. А нападник "россонері" Златан Ібрагімович тріумфально повернувся на поле після травми. Швед зазнав пошкодження ще в травні і пропустив Євро-2020.
Видатний бомбардир третього жовтня відсвяткує 40 років, але це не заважає йому переписувати рекорди. Ібрагімович вийшов на заміну на 60-й хвилині за рахунку 1:0 на користь своєї команди, а вже на 67-й хвилині відзначився у воротах "Лаціо".
Таким чином, швед став найстаршим гравцем серед легіонерів, який відзначався у Серії А. Більше того, форвард увійшов до п'ятірки найбільш вікових голеадорів чемпіонату Італії.
"Мілан" після трьох турів має максимальну кількість очок - 9. В "Лаціо" на три менше.
Огляд поєдинку (тайм-код голу Ібрагімовича на 5:20)
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Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"
- Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.
- У минулому сезоні Златан забив 15 голів у 19 матчах Серії А, а також 1 гол у 6 матчах Ліги Європи та 1 гол у двох матчах Кубка Італії.
- У сезоні 2020/2021 Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.
- Златан продовжив контракт з "Міланом" до літа 2022 року.