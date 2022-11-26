Журналісти "Грошей" провели ексклюзивне розслідування та зʼясували, хто і чому гальмував роботу ТСК і вносив корективи у звіти комісії на користь корупціонерів.

Днями президент УАФ Андрій Павелко та генсекретар Асоціації Юрій Запісоцький були викликані до Генпрокуратури, де отримали підозри щодо зникнення мільйона євро на оборудці з будівництвом заводу з виробництва штучних полів. А у жовтні 2022 року Юрію Запісоцькому та фінансовій директорці УАФ Євгенії Сагайдак вручили підозри у справі про розкрадання понад 3 мільйонів євро, отриманих за участь збірної у "Євро-2016".

Найцікавіше те, що більшість з оприлюднених журналістами фактів корупції була добре відома широкому колу народних депутатів та правоохоронців ще кілька років тому, а підозри вручені тільки зараз. Адже вивченням питання корупції в УАФ за керівництвом Андрія Павелка ще з 2019 року займалася спеціальна Тимчасова Слідча Комісія (ТСК) ВРУ. У комітетах місяцями вивчали всі документи тодішньої ФФУ і теперішньої УАФ. Викликали також журналістів, які у подробицях розповідали про корупцію у ФФУ. Запрошували і свідків-іноземців, які надавали свідчення та докази розкрадання грошей футбольними функціонерами.

Журналісти "Грошей" провели ексклюзивне розслідування та зʼясували, хто і чому гальмував роботу ТСК і вносив корективи у звіти комісії на користь корупціонерів.

Власне, самих депутатів питання "Чому ще тоді не покарали винних", як і журналістів, цікавило теж давно. Народний депутат, заступник голови ТСК по футбольній корупції Григорій Мамка підтверджує, що насправді відповідні органи вже давно все знають про корупційні звитяги Павелка і його команди. Адже безліч подробиць було встановлено у звіті ТСК.

"Коли почала працювати ТСК, ми підняли всі кримінальні провадження. Поліція, навіть строки закінчилися, але вони приїхали. НАБУ два роки розслідували, і всі намагалися зрозуміти, в чому проблема, що ніхто нікуди не рухається, не предявдяє підозри", - розповідає Григорій Мамка.

Олександр Бандурко, який був заступником Павелка у 2015-2018 роках розповідає: "Порошенко дуже часто йому (Павелку) телефонував. Він навіть так з пафосом казав: "Бачиш, мені Президент дзвонить, шукає мене, не може мене знайти".

Також є інформація, що прихильники Павелка можуть бути у Блоці Юлії Тимошенко. Зокрема, нардеп Вадим Івченко – один із найвпливовіших партійців БЮТ, який ще з 2015 року є членом виконкому УАФ.

Загалом, за період головування у Бюджетному комітеті Верховної Ради та на чолі ФФУ та УАФ Андрій Павелко обріс величезною кількістю політичних та економічних зв’язків з українським політикумом. Верховна Рада у 2019 році оновилася всього на 60%, тобто 40% – це старі обличчя часів президентства Петра Порошенка, разом з якими Павелко працював у Раді.

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