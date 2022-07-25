Олександр Горяїнов зізнався, що повністю відмовився від спілкування російською мовою.

Видатний український воротар, легенда харківського "Металіста" Олександр Горяїнов зізнався, що повністю відмовився від спілкування російською мовою.

Колишній футболіст в інтерв'ю Zbirna.com розповів, що не спілкується ні з ким зі своїх родичів і друзів в РФ після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну.

"Немає ніякого бажання спілкуватися з тими, хто не вірить навіть своїм друзям або родичам. Я взагалі хочу забути про таку країну. Назавжди.

Шкода, що раніше трохи соромився розмовляти українською. Не хотів переплутати слова. Зараз повністю переходжу на рідну мову. Читаю, слухаю, дивлюся - все українською. А російську, сподіваюся, згодом ніхто не згадає. Не місце цим покидькам в цивілізованому світі", - сказав Горяїнов.

Також Олександр Горяїнов виступив за проведення чемпіонату України з футболу.

"Питання дуже складне, але, якщо футбол зупиниться, ми його потім будемо довго відновлювати. Втратимо якщо не ціле покоління, дуже багато гравців.

У мене є досвід роботи з молоддю, тому я трохи знаю, які були складнощі. І навіть не уявляю, які будуть, якщо зараз забути про спорт", - заявив екс-футболіст.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 152-й день.

Олександр Горяїнов: кар'єра і досягнення

Горяїнов виступав за "Металіст" з 2005 по 2016 роки. Є рекордсменом за кількістю ігор, зіграних за "Металіст". У складі харків'ян він провів 502 матчі.

Горяїнов - володар рекордної "сухої" серії чемпіонатів України - 943 хвилини без пропущеного м'яча (у сезоні-1998/99).

Виступав також за харківський "Олімпік", київський ЦСКА і криворізький "Кривбас".

Викликався до національної збірної України у 1990-ті роки, але ігровий дебют відбувся на стадіоні "Металіст" 25 травня 2010 року в товариському матчі проти Литви. У 34 роки він став найстаршим дебютантом за всю історію української збірної.

Вас також можуть зацікавити новини: