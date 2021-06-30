Голкіпер "Динамо" і національної команди здивував оригінальною заявою.

Страж воріт збірної України Георгій Бущан розповів, що хоче, аби звитяга у 1/8 фіналу чемпіонату Європи над Швецією спричинила "бейбі-бум".

Про це повідомляє Трибуна.

Так цікаво воротар відповів на запитання, які емоції він відчуває після виходу збірної України до чвертьфіналу Євро-2020.

"Хочу, щоб за 9 місяців в країні був приріст народжуваності дітей", - сказав Бущан.

Він додав, що був впевнений, що українці дотиснуть шведів у овертаймі, але готувався і до серії пенальті.

"Був упевнений, що команда дотисне. Але у мене був секрет - я написав на пляшці список гравців збірної Швеції. Номери й хто куди битиме", - зізнався Бущан.

Варто зазначити, що коли збірна Ісландії сенсаційно вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020, то через 9 місяців у них в країні дійсно підвищився приріст народжуваності.

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У чвертьфіналі Україна зіграє проти збірної Англії, яка пройшла Німеччину.

Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи і вперше вийшла в 1/4 фіналу.

Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.

Україна пропустила у всіх десяти матчах на чемпіонатах Європи.

Андрій Ярмоленко взяв участь у п'яти голах збірної України (2 голи і 3 асисти) на Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін