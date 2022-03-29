Уродженець Херсона Віктор Коваленко закликав жителів окупованого міста до гуманності.

Футболіст збірної України та італійського клубу "Спеція" Віктор Коваленко написав звернення до жителів свого рідного Херсона, який тимчасово окупований російськими загарбниками.

Українець висловив слова підтримки жителям Херсона, закликав усіх до гуманності і попросив не наживатися на війні і горі людей.

"Дорогі і шановні херсонці. Не новина, що зараз абсолютно для всіх настали складні часи, в тому числі і фінансово, неможливо знати, що для всіх нас готує завтра.

Я хочу закликати вас усіх, особливо людей з продовольчої сфери – ті, хто перепродає бензин, продукти харчування, медикаменти і так далі - будьте гуманні. Будьте при здоровому глузді і зрозумійте, що наші пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю або ті, хто втратили роботу через війну, не в змозі зараз купувати продукти за такі космічні ціни.

Не наживайтеся на війні, не наживайтеся на горі людей, будьте гуманні, і вам це повернеться в два рази більше. Залишайтеся людьми з чистою совістю в такий темний час", - написав Коваленко у своєму Instagram.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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