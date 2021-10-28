Металіст йде далі / фото ФК Металіст

Харківський "Металіст" став ще одним учасником 1/4 фіналу Кубка України. Представник першої ліги переміг клуб УПЛ "Колос".

Долю зустрічі вирішив гол Олександра Мизюка, забитий вже на 20-й хвилині матчу.

"Металіст" - єдиний клуб не з УПЛ, якому поки вдалося пробитися до чвертьфіналу Кубка.

"Металіст" - "Колос" - 1:0

Гол: Мизюк, 20

"Металіст": Каневцев, Шопін (Горбунов, 68), Мизюк, Порох, Романюк, Ралюченко, Балулі (Підлепенець, 79), Сарапій, Харріс, Ріаскос (Банада, 87), Танчик (Пейшото, 68)

"Колос": Волинець, Чорноморець (Саків, 82), Новак, Павловець, Ром, Костишин (Ренан, 58), Нгамба, Богданов, Ільїн (Велетень, 82), Нурієв (Сітчинава, 57), Лисенко

Відео гола

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Автор: Антон Дудар