Влахович гратиме за "Ювентус" під номером, який раніше належав Роналду.

Туринський "Ювентус" завершив підписання нападника "Фіорентини" і збірної Сербії Душана Влаховича.

Про це повідомив офіційний сайт італійського гранда.

Виступати Влахович буде під сьомим номером, який раніше належав Кріштіану Роналду.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що "фіалки" отримають за центрфорварда 75 млн євро, а сам нападник буде заробляти в Турині 7 млн євро за сезон. Угода розрахована до 30 червня 2026 року.

Читайте такожФорвард Динамо близький до переходу в титулований європейський клуб - ЗМІЦікаво, що Влахович підписав контракт зі "старою синьйорою" в день свого народження. Сьогодні, 28 січня, Душану виповнилося 22 роки.

За "Фіорентину" в нинішньому сезоні Влахович зіграв 24 матчі у всіх турнірах, записавши собі в актив 20 забитих голів і 4 результативних передачі.

Душан Влахович: кар'єра