Збірна Чехії стала третім чвертьфіналістом Євро-2020, обігравши в 1/8 фіналу команду Нідерландів. Матч пройшов в Будапешті.
Чехія, всупереч тому, що підходила до цього поєдинку в статусі аутсайдера, провела дуже якісний перший тайм. Своїм пресингом чехи змогли вимкнути з гри Нідерланди й навіть створити найнебезпечніший момент першої половини зустрічі.
В другому таймі на 55-й хвилині трапився переломний момент: червону картку отримав один з лідерів "помаранчевих" Маттейс де Лігт. 21-річний захисник зірвав перспективну атаку Чехії й арбітр після перегляду VAR прийняв рішення вилучити порушника правил. Таким чином, центрдеф "Ювентуса" залишив Нідерланди у меншості.
Невдовзі після цієї події чехи скористалися своєю чисельною перевагою. На 68-й хвилині Томаш Голеш головою відправив м'яча у сітку воріт Мартена Стекеленбурга. А на 80-й хвилині Голеш вже асистував Патріку Шику, котрий забив свій четвертий гол на турнірі.
Нідерланди - Чехія - 0:2
Голи: Голеш, 68, Шик, 80
Нідерланди: Стекеленбург, Дюмфріс, де Врей, де Лігт, Блінд (Тімбер, 81), ван Аанхольт (Бергхейс, 81), де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг, Депай, Мален (Промес, 57)
Чехія: Вацлік, Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек, Голеш (Крал, 85), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Барак, Шевчик (Гложек, 85), Шик
Попередження: Дюмфріс, 46, де Йонг, 85 - Цоуфал, 56
Вилучення: де Лігт, 54 (фол останньої надії)
Відео першого голу.
Відео другого голу.
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Нідерланди - Чехія: підсумки матчу
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Томаш Голеш (оцінка - 8,9).
- У чвертьфіналі Чехія зустрінеться з Данією.
- Маттейс де Лігт став не лише антигероєм матчу. Молодому захиснику підкорилося цікаве досягнення: він став наймолодшим в історії Нідерландів гравцем, котрий провів 30 поєдинків за збірну.
- Вперше з 1980 року Нідерланди не завдали жодного удару в отвір воріт в матчі мундіалю або чемпіонату Європи.
- Нідерланди отримали найбільше червоних карток в історії чемпіонатів Європи. Тепер у "помаранчевих" аж 4 вилучення за всю історію - антирекорд.
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