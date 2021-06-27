Один з фаворитів турніру припинив свої виступи на чемпіонаті Європи.

Збірна Чехії стала третім чвертьфіналістом Євро-2020, обігравши в 1/8 фіналу команду Нідерландів. Матч пройшов в Будапешті.

Чехія, всупереч тому, що підходила до цього поєдинку в статусі аутсайдера, провела дуже якісний перший тайм. Своїм пресингом чехи змогли вимкнути з гри Нідерланди й навіть створити найнебезпечніший момент першої половини зустрічі.

В другому таймі на 55-й хвилині трапився переломний момент: червону картку отримав один з лідерів "помаранчевих" Маттейс де Лігт. 21-річний захисник зірвав перспективну атаку Чехії й арбітр після перегляду VAR прийняв рішення вилучити порушника правил. Таким чином, центрдеф "Ювентуса" залишив Нідерланди у меншості.

Невдовзі після цієї події чехи скористалися своєю чисельною перевагою. На 68-й хвилині Томаш Голеш головою відправив м'яча у сітку воріт Мартена Стекеленбурга. А на 80-й хвилині Голеш вже асистував Патріку Шику, котрий забив свій четвертий гол на турнірі.

Нідерланди - Чехія - 0:2

Голи: Голеш, 68, Шик, 80

Нідерланди: Стекеленбург, Дюмфріс, де Врей, де Лігт, Блінд (Тімбер, 81), ван Аанхольт (Бергхейс, 81), де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг, Депай, Мален (Промес, 57)

Чехія: Вацлік, Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек, Голеш (Крал, 85), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Барак, Шевчик (Гложек, 85), Шик

Попередження: Дюмфріс, 46, де Йонг, 85 - Цоуфал, 56

Вилучення: де Лігт, 54 (фол останньої надії)

Відео першого голу.

Відео другого голу.

Нідерланди - Чехія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Томаш Голеш (оцінка - 8,9).

У чвертьфіналі Чехія зустрінеться з Данією.

Маттейс де Лігт став не лише антигероєм матчу. Молодому захиснику підкорилося цікаве досягнення: він став наймолодшим в історії Нідерландів гравцем, котрий провів 30 поєдинків за збірну.

Вперше з 1980 року Нідерланди не завдали жодного удару в отвір воріт в матчі мундіалю або чемпіонату Європи.

Нідерланди отримали найбільше червоних карток в історії чемпіонатів Європи. Тепер у "помаранчевих" аж 4 вилучення за всю історію - антирекорд.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін