Ханс Хатебур розповів про найкращі якості Руслана Малиновського.

Захисник "Аталанти" і збірної Нідерландів Ханс Хатебур поділився своєю думкою про ігрові якості українського півзахисника Руслана Малиновського.

Нідерландський футболіст відповідаючи на питання про сильні сторони Малиновського спочатку грубо пожартував, проте потім зазначив, що в українського хавбека дуже сильна ліва ного і він прекрасно її використовує, забиваючи багато голів дальніми ударами.

"Як мені Малиновський як гравець? Лайно. Та ні, я жартую. Він важливий гравець, у нього феноменальна ліва нога. Він сильний, потужний. Коли у нього м'яч і під лівою, то складно передбачити, звідки він вдарить. Він може організувати шедевр, коли цього ніхто не чекає.

Ніхто в Італії не забиває більше з-за меж штрафного майданчика, ніж Малиновський. Цим все сказано", - сказав Хатебур в інтерв'ю pressing.

Також Хатебур пояснив, чому у Руслана вийшов важкий старт нинішнього сезону. За словами нідерландця, єдина причина тому - операція. Зараз українець вже перебуває у відмінній ігровій формі.

Читайте такожШевченко проти Малиновського: прогноз букмекерів і де дивитися матч Дженоа - Аталанта"Чому у нього був непростий початок сезону? Все через операцію. Коли не проходиш підготовку на старті сезону, це велика різниця. Він важко працював, набирав форму і лікувався. Бачу його кожен день - в останній місяць він вже увійшов в ритм. Він у формі. Малиновський повернувся", - резюмував хавбек "Аталанти".

Нагадаємо, у вівторок, 21 грудня, "Аталанта" Руслана Малиновського зіграє в гостях проти "Дженоа", головним тренером якого є українець Андрій Шевченко.

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