Захисник "Аталанти" і збірної Нідерландів Ханс Хатебур поділився своєю думкою про ігрові якості українського півзахисника Руслана Малиновського.
Нідерландський футболіст відповідаючи на питання про сильні сторони Малиновського спочатку грубо пожартував, проте потім зазначив, що в українського хавбека дуже сильна ліва ного і він прекрасно її використовує, забиваючи багато голів дальніми ударами.
"Як мені Малиновський як гравець? Лайно. Та ні, я жартую. Він важливий гравець, у нього феноменальна ліва нога. Він сильний, потужний. Коли у нього м'яч і під лівою, то складно передбачити, звідки він вдарить. Він може організувати шедевр, коли цього ніхто не чекає.
Ніхто в Італії не забиває більше з-за меж штрафного майданчика, ніж Малиновський. Цим все сказано", - сказав Хатебур в інтерв'ю pressing.
Також Хатебур пояснив, чому у Руслана вийшов важкий старт нинішнього сезону. За словами нідерландця, єдина причина тому - операція. Зараз українець вже перебуває у відмінній ігровій формі.
Читайте такожШевченко проти Малиновського: прогноз букмекерів і де дивитися матч Дженоа - Аталанта"Чому у нього був непростий початок сезону? Все через операцію. Коли не проходиш підготовку на старті сезону, це велика різниця. Він важко працював, набирав форму і лікувався. Бачу його кожен день - в останній місяць він вже увійшов в ритм. Він у формі. Малиновський повернувся", - резюмував хавбек "Аталанти".
Нагадаємо, у вівторок, 21 грудня, "Аталанта" Руслана Малиновського зіграє в гостях проти "Дженоа", головним тренером якого є українець Андрій Шевченко.
Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"
- Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
- У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.
- За підсумками минулого сезону українець виграв гонку кращих асистентів Серії А.
- На даний момент на його рахунку 108 матчів, 24 голи і 20 результативних передач у складі "Аталанти".
- З 2019 року, коли Малиновський дебютував за "Аталанту", він забив вже 13 голів ударами з-за меж штрафного майданчика в чемпіонаті. Більше за цей період серед гравців топ-5 ліг через штрафний забив тільки Ліонель Мессі (18).