Клуб не може поповнитись гравцями, бо вони не бажають їхати на Закарпаття через дії місцевого ТЦК, працівники якого мобілізують футболістів.

Футбольний клуб "Хуст" з Першої ліги вирішив переїхати із Закарпаття до Тернополя та об’єднатися з місцевою аматорською командою "Подоляни", оскільки не може сформувати колектив через мобілізацію. Про це "Українському футболу" розповів президент ФК "Хуст" Михайло Мадярчик.

"Клуб не може надати футболістам гарантій безпеки, отримати бронювання від армії. Через це сформувати колектив дуже складно. Не хочуть гравці їхати на Закарпаття, бо регіон у нас такий. Прикордонний. Занадто активний… Тут працівники ТЦК гребуть усіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин", - пояснив він.

За словами Мадярчика, процедура об’єднання з "Подолянами" поки що офіційно не оформлена.

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"Офіційно ми поки що не оформили всю цю процедуру. Тож давайте не поспішати. Такий крок, як об'єднання, є вимушеним", - зазначив президент клубу.

Затримання працівниками ТЦК гравця ФК "Хуст" - деталі

7 травня на Закарпатті працівники ТЦК зупинили на вокзалі та доставили до військкомату гравця ФК "Хуст" (Перша ліга) Миколу Сираша.

У команді заявили, що чемпіонат України перебуває на межі зриву, адже команди відмовляються їхати в Хуст через дії місцевого ТЦК.

У Закарпатському ОТЦК та СП відреагували на затримання футболіста, зазначивши, що, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

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