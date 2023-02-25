Цього сезону до АПЛ перейшли відразу троє українських футболістів.

Український футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко увійшов до трійки найкращих трансферів Англійської Прем’єр-ліги.

Авторитетне видання ESPN у своїх соцмережах запитало читачів, хто на їхню думку є найкращою покупкою поточного розіграшу чемпіонату. До списку номінантів увійшов і Зінченко, а окрім нього ще нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та півзахисник "Манчестер Юнайтед" Каземіро.

Свої думки користувачі висловлювали в коментарях під публікацією ESPN у Twitter. Один із відданих фанів "Арсеналу" відверто підтримав Зінченка.

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"Чому це взагалі обговорюється? Будь ласка, ніколи більше не виявляйте неповаги до мого українського хлопчика! Він просто звір", - прокоментував читач з ніком Owurah Jr.

Однак загалом голоси поділилися і користувачі в коментарях до єдиного висновку не дійшли.

Зінченко є найдешевшим трансфером з цієї трійки. Минулого літа за українця "Арсенал" заплатив "Манчестер Сіті" 35 мільйонів євро. У той же час Голанд обійшовся "містянам" 60 млн євро, а за Каземіро МЮ віддав 70,65 млн євро.

Цей сезон АПЛ став першим в історії, коли було оформлено відразу три переходи українців. Окрім Зінченко до клубів англійського чемпіонату приєдналися ще двоє його співвітчизників. Ілля Забарний перейшов з "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 млн євро, а Михайла Мудрика купив "Челсі" із "Шахтаря" за 70 млн євро – обидва трансфери відбулися у січні.

Відзначимо, що Зінченко є вихованцем донецького "Шахтаря". Професійну кар’єру він розпочав у російській "Уфі", а влітку 2016-го приєднався до "Манчестер Сіті". У структурі "містян" українець провів шість років та 128 матчів. Також він грав на правах оренди за ПСВ із Нідерландів.

Минулого літа Олександр змінив клуб і перейшов в "Арсенал". У цьому сезоні від забив один гол і віддав одну результативну передачу у 20-ти поєдинках за "канонірів". Зокрема нещодавно Зінченко забив ефектний гол у ворота чемпіона світу.

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