У неділю, 6 лютого, нападник збірної України Данило Сікан дебютував у складі "Ганзи" з Ростока.
У рамках 21-го туру німецької Другої Бундесліги "Ганза" грала проти "Динамо" з Дрездена на виїзді. Гра завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.
20-річний український форвард вийшов на заміну на 71-й хвилині зустрічі. Сікан замінив автора дубля Джона Верхука, але за відведений йому час гольовими діями, як і вся інша команда, не відзначився.
"Динамо Дрезден" - "Ганза" - 1:4
Голи: Каде, 63 - Вергук, 6, 18, Фролінг, 10, 13
"Динамо Дрезден": Мітрюшкін, Беккер (Маі, 24), Золльбауер, Елерс (Борелло, 69), Леве, Каде (Вайхраух, 77), Штарк, Мершель (Дрхал, 24), Майєр, Кенігсдорффер, Дафернер
"Ганза": Кольке, Беккер, Россбах, Мелоун, Найдхарт, Беренс (Інгельссон, 78), Фреде, Райн (Бан, 62), Вергук (Сікан, 71), Дулевич (Брейер, 78), Фролінг (Ріццуто, 62)
Попередження: Дафернер, Майєр, Штарк - Россбах, Фреде
Після 21 туру "Ганза" набрала 24 очки і піднялася на 12 місце в турнірній таблиці Другої Бундесліги, а у "Динамо Дрезден" ті ж 24 бали і 13 рядок.
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- Сікан є вихованцем "Полісся" та "Карпат". Його першим професійним клубом стали львівські "Карпати".
- Взимку 2019 року Сікан перейшов з "Карпат" в донецький "Шахтар" за €150 тисяч.
- За період кар'єри в "Шахтарі" зіграв 22 матчі і відзначився 2 забитими голами. Здавався в оренду в "Маріуполь", де зіграв 22 гри і відзначився 4 забитими голами.
- Контракт Сікана з "Шахтарем" розрахований до літа 2023 року.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в €1,5 мільйона.
- З 2021 року Сікан викликається в національну збірну України, за яку зіграв 4 матчі і відзначився одним забитим голом.