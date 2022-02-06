Данило Сікан зіграв перший матч у складі "Ганзи".

У неділю, 6 лютого, нападник збірної України Данило Сікан дебютував у складі "Ганзи" з Ростока.

У рамках 21-го туру німецької Другої Бундесліги "Ганза" грала проти "Динамо" з Дрездена на виїзді. Гра завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

20-річний український форвард вийшов на заміну на 71-й хвилині зустрічі. Сікан замінив автора дубля Джона Верхука, але за відведений йому час гольовими діями, як і вся інша команда, не відзначився.

"Динамо Дрезден" - "Ганза" - 1:4

Голи: Каде, 63 - Вергук, 6, 18, Фролінг, 10, 13

"Динамо Дрезден": Мітрюшкін, Беккер (Маі, 24), Золльбауер, Елерс (Борелло, 69), Леве, Каде (Вайхраух, 77), Штарк, Мершель (Дрхал, 24), Майєр, Кенігсдорффер, Дафернер

"Ганза": Кольке, Беккер, Россбах, Мелоун, Найдхарт, Беренс (Інгельссон, 78), Фреде, Райн (Бан, 62), Вергук (Сікан, 71), Дулевич (Брейер, 78), Фролінг (Ріццуто, 62)

Попередження: Дафернер, Майєр, Штарк - Россбах, Фреде

Після 21 туру "Ганза" набрала 24 очки і піднялася на 12 місце в турнірній таблиці Другої Бундесліги, а у "Динамо Дрезден" ті ж 24 бали і 13 рядок.

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