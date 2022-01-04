Футболіст леверкузенського "Байєра" і національної збірної Росії Андрій Луньов поділився своєю думкою про найвидатніших російських спортсменів, але допустив кричущу помилку.
В інтерв'ю виданню Werkself Magazin воротар перераховуючи імена своїх кумирів вирішив переписати історію і назвав Сергія Бубку і Олега Блохіна "найвидатнішими російськими спортсменами".
"У Росії є велика кількість великих спортсменів, тому важко виділити одного. Але якщо я повинен назвати когось, то це Олександр Овечкін, який виграв Кубок Стенлі у складі "Вашингтон Кепіталз" і безперечно є одним з кращих хокеїстів всіх часів. У дитинстві мені подобалося дивитися Олімпійські ігри, і стрибун з жердиною Сергій Бубка, природно, теж є одним з кумирів.
Читайте такожУкраїнський екс-футболіст привітав "братів росіян" новорічним зверненням Путіна (відео)Найвидатніший російський футболіст? Звичайно, Лев Яшин - зразок для наслідування кожному голкіперу, оскільки свого часу він був найкращим у світі голкіпером. Його ім'я асоціюється з перемогою СРСР на чемпіонаті Європи 1960 року. На жаль, Яшин помер у 1990 році за рік до мого народження. Пізніше враження на мене, як на воротаря, справив Рінат Дасаєв, але також було багато великих польових гравців, таких як Олег Блохін", - цитує слова Луньова Sport24.
Читайте такожПомер легендарний екс-футболіст луганської ЗоріЛуньов народився в 1991 році і він міг бачити виступи Бубки під "синьо-жовтим" прапором, а Блохін на той час вже завершив кар'єру. Обидва спортсмени ніколи не мали і не мають ніякого відношення до Росії. За винятком, коли Блохін очолював "Москву" в сезоні 2007/2008.
Сергій Бубка та Олег Блохін: чим відомі спортсмени
- Сергій Бубка та Олег Блохін є одними з найвидатніших спортсменів в українській історії.
- Сергій Бубка виступав під прапорами СРСР і України. Він є першою в світі людиною, яка стрибнула з жердиною вище шести метрів.
- Чемпіон Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі зі стрибків з жердиною.
- Бубка володів світовим рекордом у стрибку з жердиною в закритих приміщеннях (6,15 м) з 1993 по 2014 рік, а також світовим рекордом у стрибку з жердиною на відкритих аренах (6,14 м) з 1994 року по 2020 рік.
- За період своєї кар'єри Сергій Бубка 35 разів встановлював світові рекорди.
- Олег Блохін добився визнання виступаючи за київське "Динамо". Він народився в Києві і є вихованцем динамівської школи.
- Всього за "Динамо" зіграв 513 матчів у всіх турнірах і відзначився 236 забитими голами.
- З київським "Динамо" Блохін 7 разів ставав чемпіоном СРСР, 5 разів вигравав Кубок СРСР і тричі Суперкубок країни. Також з "Динамо" два рази вигравав Кубок володарів кубків УЄФА і Суперкубок УЄФА.
- У 1975 році Олег Блохін став володарем "Золотого м'яча".