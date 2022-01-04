Російський воротар Андрій Луньов схоже погано знає історію спорту.

Футболіст леверкузенського "Байєра" і національної збірної Росії Андрій Луньов поділився своєю думкою про найвидатніших російських спортсменів, але допустив кричущу помилку.

В інтерв'ю виданню Werkself Magazin воротар перераховуючи імена своїх кумирів вирішив переписати історію і назвав Сергія Бубку і Олега Блохіна "найвидатнішими російськими спортсменами".

"У Росії є велика кількість великих спортсменів, тому важко виділити одного. Але якщо я повинен назвати когось, то це Олександр Овечкін, який виграв Кубок Стенлі у складі "Вашингтон Кепіталз" і безперечно є одним з кращих хокеїстів всіх часів. У дитинстві мені подобалося дивитися Олімпійські ігри, і стрибун з жердиною Сергій Бубка, природно, теж є одним з кумирів.

Читайте такожУкраїнський екс-футболіст привітав "братів росіян" новорічним зверненням Путіна (відео)Найвидатніший російський футболіст? Звичайно, Лев Яшин - зразок для наслідування кожному голкіперу, оскільки свого часу він був найкращим у світі голкіпером. Його ім'я асоціюється з перемогою СРСР на чемпіонаті Європи 1960 року. На жаль, Яшин помер у 1990 році за рік до мого народження. Пізніше враження на мене, як на воротаря, справив Рінат Дасаєв, але також було багато великих польових гравців, таких як Олег Блохін", - цитує слова Луньова Sport24.

Читайте такожПомер легендарний екс-футболіст луганської ЗоріЛуньов народився в 1991 році і він міг бачити виступи Бубки під "синьо-жовтим" прапором, а Блохін на той час вже завершив кар'єру. Обидва спортсмени ніколи не мали і не мають ніякого відношення до Росії. За винятком, коли Блохін очолював "Москву" в сезоні 2007/2008.

Сергій Бубка та Олег Блохін: чим відомі спортсмени