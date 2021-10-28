Шахтарю буде непросто утримати Соломона в зимове трансферне вікно.

Молодий хавбек донецького "Шахтар" і збірної Ізраїлю Манор Соломон користується великим попитом на трансферному ринку серед клубів англійської Прем'єр Ліги.

Ще до переходу 22-річного атакуючого хавбека в Український клуб, інтерес до нього виявляв "Манчестер Сіті", який досі стежить за виступами ізраїльтянина.

Читайте такожШахтар розгромив Чорноморець на шляху до 1/4 фіналу Кубка України (відео)Крім "городян", зацікавлені в переході Соломона лондонський "Арсенал" і "Астон Вілла", які давно стежать за гравцем "Шахтаря" і вже вели переговори з донецьким клубом в минуле трансферне вікно. Тим не менш, ці клуби очікують, що зможуть домовитися з керівництвом "гірників" щодо трансферу Соломона в січні.

Крім того, активно спостерігають за ситуацією навколо Манора Соломона ще "Тоттенхем", "Евертон", "Брайтон" і "Саутгемптон", повідомляє видання TeamTalk.

Портал Transfermarkt оцінює вартість ізраїльського вінгера в 20 млн євро, що є більш ніж підйомною сумою для будь-якого клубу АПЛ. Чинний контракт Соломона з "Шахтарем" розрахований до кінця 2023 року.

У нинішньому сезоні Манор зіграв за "гірників" 10 матчів у рамках чемпіонату України, забивши два голи і віддавши один асист. Ще два матчі вінгер зіграв у поточному розіграші Ліги чемпіонів, результативними діями не відрізнявся.

Кар'єра Манора Соломона в "Шахтарі":

Соломон прийшов у "Шахтар" 11 Січня 2019 року. Контракт був підписаний на 5 років.

Дебютував за "Шахтар" ізраїльтянин 14 лютого 2019 року в матчі Ліги Європи з "Айнтрахтом".

В українській Прем'єр лізі Соломон дебютував 25 лютого 2019 року в матчі з "Олександрією".

У складі "Шахтаря" Соломон двічі ставав чемпіоном України (2018/19, 2019/20), вигравав кубок країни (2019) і Суперкубок (2021).

Автор: Володимир Медяник