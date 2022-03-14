Олександр Зінченко в черговий раз висловився про вторгнення РФ в Україну.

Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко розповів, як в Англії ставляться до війни, яку Росія розв'язала проти України.

В ефірі національного телемарафону півзахисник зазначив, що ФІФА правильно зробила, коли позбавила Росію футболу.

"Це справжня війна. Тому всі мої напарники по команді в шоці від того, що відбувається. Кожен день, починаючи з 24 лютого, я показую їм знімки і відео того, що відбувається в нашій країні.

Вони хапаються за голову обома руками, не розуміючи, як подібне може відбуватися в 2022 році. Дуже співчувають. Не тільки мої одноклубники, а й самі британці. Дбають про долю нашого народу.

Щодня у мене запитують, що я думаю про перспективи України у війні з Росією. Перемога за нами! Вже за 18 днів всі побачили, як наша нація, народ, військові, взагалі всі наші українці, як вони борються і показують всьому світу, що ми ніколи не здамося, ніколи не опустимо руки, ми будемо зубами гризти землю за свою землю.

Мені стільки дзвінків надходило від людей різних національностей! Вони просто шоковані тим, наскільки у нас сильна нація, тому мене бере гордість за це, щомиті все більше пишаюся тим, що я українець.

Якщо раніше молоде покоління в більшості своїй мало кумирів серед спортсменів, то зараз я можу з упевненістю сказати, що кумирами молоді і зокрема моїми є наші ЗСУ, вони справжні герої. Я хотів би особисто від себе і всієї національної збірної України подякувати їм в черговий раз за те, що вони, ризикуючи життям, відстоюють нашу честь, борються за нашу землю і дають пристойно прикурити агресору, тому що це дуже важливо для нас. Я впевнений, що перемога буде за нами", – сказав Зінченко.

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