Футболіст гратиме на батьківщині в "Фортуні" з Сіттарда

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оголосив про оренду півзахисника Джастіна Лонвейка.

Нідерландський футболіст продовжить кар'єру на батьківщині, в "Фортуні" з Сіттарда. Футболіст проведе там найближчі півроку, до кінця нинішнього сезону. Клуб не зможе викупити гравця, повідомили в ФК "Динамо". Втім, контракт гравця з" Динамо " розрахований до 30 Червня 2024 року.

На даний момент" Фортуна " займає 11-е місце в чемпіонаті Нідерладов (Ередівізі), набравши всього 19 очок в 17 матчах і відстаючи від лідируючого ПСВ (Ейндховен) на 32 бали.

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Гравець першу частину сезону провів в оренді в бельгійському "Андерлехті", де в цілому провів на полі 39 хвилин, взявши участь у трьох матчах. Гравець став одним з головних розчарувань клубу по даними бельгійської преси.

Лонвейк перейшов до" Динамо "у вересні 2022-го року з данського" Виборга " за 1,5 млн.євро. У сезоні 2022/23 він провів за "Динамо" 18 ігор, на його рахунку 1 гол і одна гольова передача. Потім гравець вирішив за краще піти в "Андерлехт" через побоювання, пов'язані з війною. Президент "Динамо" Ігор Суркіс пов'язав це з ракетним обстрілом столиці, заявивши в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital: "Ось за Лонвейка заплатили гроші, і умови йому хороші створили. А перша ракета, яка летіла над базою ... і він сказав, що не хоче більше тут залишатися, поки йде війна".

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