Футболісти столичного клубу записали душевне привітання з наступаючими святами.

Футболісти київського "Динамо" привітали вболівальників клубу і всіх українців з наступаючими святами.

Гравці чинного чемпіона України записали новорічне відеозвернення.

Участь у записі ролика взяв участь капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук, а також воротар Денис Бойко, захисник Олександр Сирота і півзахисники Віталій Буяльський і Віктор Циганков.

"Дорогі вболівальники, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю здоров'я, злагоди і добра вашим домівкам", - сказав Сидорчук.

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