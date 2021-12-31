Футболісти київського "Динамо" привітали вболівальників клубу і всіх українців з наступаючими святами.
Гравці чинного чемпіона України записали новорічне відеозвернення.
Участь у записі ролика взяв участь капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук, а також воротар Денис Бойко, захисник Олександр Сирота і півзахисники Віталій Буяльський і Віктор Циганков.
"Дорогі вболівальники, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю здоров'я, злагоди і добра вашим домівкам", - сказав Сидорчук.
Читайте такожГравці збірної України привітали всіх з Новим роком (відео)Нагадаємо, наступний матч Прем'єр-ліги "Динамо" проведе 26 лютого проти "Інгульця".
Динамо Київ: результати в сезоні
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.