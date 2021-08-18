"Гірники" здобули виїзну перемогу в матчі кваліфікації багато в чому завдяки Анатолію Трубіну.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі і головний тренер "Монако" Ніко Ковач відзначили гру українського воротаря Анатолія Трубіна в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Слова тренерів наводить офіційний сайт "Шахтаря".

"Трубін провів грандіозний матч. Він молодий, але зараз відмінно показав свою силу. Грав дуже добре, як і інші", - сказав Де Дзербі.

Він також прокоментував впевнену гру 20-річного воротаря при виході команди з-під пресингу, а також ризикований вихід "Шахтаря" з оборони:

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"Трубін - молодий воротар, але якщо ми граємо з ризиками, особливо коли конструкція починається від голкіпера, я вважаю, що це більше плюс, а не мінус для команди. Така філософія гри, і я вважаю, це правильно. Всі футболісти на полі візьмуть свої ризики. Якщо ви пам'ятаєте, коли в Генку ми заробили пенальті, як почалася ця атака? З Трубіна. Вважаю, що поки ми все робимо правильно".

Що стосується Ковача, що тренер "Монако" висловив надію, що у повторній грі Трубін буде грати не так надійно, як у першій:

"Ми дивилися відео матчів, бачили, що він відчуває себе комфортно на м'ячі, спокійно. Так, йому 20 років, тому це щось особливе. І в цьому поєдинку, і в чемпіонаті України він показував, що стає дуже хорошим голкіпером. Зараз Пятов - другий номер, а я провів багато матчів проти нього. І щоб Пятов був номером два, це повинен бути хороший воротар! Якщо Трубін продовжить на тому ж рівні, на нього чекає відмінна кар'єра, але сподіваюся, що наступного тижня він буде не такий хороший, як сьогодні".

"Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів 2021-2022

"Шахтар" грає в кваліфікації ЛЧ вперше за п'ять років.

"Гірники" стартували з третього раунду кваліфікації, в якому пройшли бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.

У першому матчі з "Монако" "гірники" здобули перемогу з рахунком 1:0. Зустріч у відповідь проти "Монако" "Шахтар" проведе 25 серпня в Харкові.

У разі невдачі в раунді плей-офф, "гірники" потраплять в груповий етап Ліги Європи.

Автор: Антон Дудар