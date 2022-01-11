В одеському клубі з почуттям гумору все в порядку.

Одеський "Чорноморець" креативно презентував своїм вболівальникам новачка клубу - Дугласа Бергквіста. 28-річний шведський захисник на правах вільного агента приєднався до "моряків" цієї зими.

Попередньою командою Дугласа був ФК "Кальмар" у Швеції. Instagram "Чорноморця" представив Бергквіста незвичайно, зробивши відсилання до серіалу "Гра в кальмара".

"Чотири приголосні у прізвищі поспіль - це заявка на успіх для будь-якого футбольного коментатора. Дуглас перейшов до "Чорноморця" зі шведського "Кальмара". Гра почалася! Червоний - стій. Зелений - теж стій. Чорно-синій - йди!", - написала прес-служба "моряків" й зафарбувала абияк у фотошопі футболку Бергквіста в кольори "Чорноморця".

Нагадаємо, що до "Чорноморця" повернувся головний тренер Роман Григорчук. Також одесити збираються підписати екс-капітана "Динамо".

На збори в Туреччину з "моряками" вирушив також форвард "Динамо" Назарій Русин, якого скоріш за все одеський клуб орендує в киян.

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