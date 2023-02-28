Олександр Усик натякнув на майбутнє повернення на ринг.

Володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик анонсував своє повернення на ринг.

Український боксер опублікував пост в соціальній мережі Instagram, в якому повідомив, що повністю готовий до великої битви.

"Готовий до великої битви. Великий день наближається", - написав Усик.

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Нагадаємо, наступним суперником Олександра Усика повинен стати чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

Очікується, що бій за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться 29 квітня у Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що бій Усик - Ф'юрі повинен відбутися 29 квітня в Лондоні. Також функціонер повідомив, що поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі транслюватиметься в Україні на безкоштовній основі.

Офіційно контракт на бій все ще не підписаний.

Усик - Ф'юрі: прогнози на бій

Відомий британський боксер Девід Аллен вважає, що перемогу в бою за титул абсолютного чемпіона світу здобуде "Циганський король".

Колишній чемпіон світу, а нині тренер Баррі Макгіган, у свою чергу, сказав, що Усик зможе здобути перемогу над Ф'юрі за очками.

Британський боксер Ріккі Хаттон також вірить у перемогу українського боксера. На думку Хаттона, "Циганський король" перевершує Усика у всіх аспектах, проте українець все ж має шанси перемогти Тайсона.

А ось ветеран хевівейта Дерек Чісора впевнений, що в бою Усик - Ф'юрі шансів на перемогу більше у "Циганського короля".

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