З нового сезону клуби УПЛ виплачуватимуть арбітрам гонорари, а також покриватимуть їхні витрати на дорогу і проживання.
Про це повідомляє журналіст Роман Бебех на своєму телеграм-каналі "Бомбардир".
Судді на ці гроші самостійно зніматимуть собі готель і харчуватися: 3 тисячі грн - на дорогу, 6 тисяч грн - на готель. Гонорар головного арбітра виросте з 12 до 30 тисяч грн за матч плюс згадані 9 тисяч грн на дорогу і проживання. Гонорар асистентів, четвертого арбітра і делегата виросте з 6 тисяч до 15 тисяч грн. Суми не остаточні, позаяк рефері свої контракти ще не підписали.
Оплачувати арбітрів буде клуб, який грає матч вдома. Загалом близько 139 тисяч грн за одну гру буде обходитися команді найняти суддю.
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