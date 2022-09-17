Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала не допустити Росію та Білорусь до кваліфікації чемпіонату Європи-2024, який прийме Німеччина.
Фезер адресувала лист з таким закликом президенту УЄФА Александеру Чеферіну.
"Не тільки Росію, яка веде агресивну війну, що порушує міжнародне право, але й Білорусь, як ключового прихильника російського керівництва, потрібно відсторонити від усіх міжнародних футбольних матчів та турнірів.
Футбол повинен виконати свою відповідальну роль і продемонструвати єдину позицію проти цієї форми порушення прав людини. Всі відповідальні повинні бути позбавлені будь-якої можливості брати участь у спорті, впливати чи представляти себе будь-яким іншим чином.
Також потрібно відсторонити російських та білоруських чиновників від впливових органів міжнародних спортивних асоціацій", - написала Фезер.
Додамо, що жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні.
Євро-2024: що відомо
- Чемпіонат Європи пройде в червні-липні 2024 року.
- Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт.
- Вже був представлений логотип Євро-2024.