Жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала не допустити Росію та Білорусь до кваліфікації чемпіонату Європи-2024, який прийме Німеччина.

Фезер адресувала лист з таким закликом президенту УЄФА Александеру Чеферіну.

"Не тільки Росію, яка веде агресивну війну, що порушує міжнародне право, але й Білорусь, як ключового прихильника російського керівництва, потрібно відсторонити від усіх міжнародних футбольних матчів та турнірів.

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Футбол повинен виконати свою відповідальну роль і продемонструвати єдину позицію проти цієї форми порушення прав людини. Всі відповідальні повинні бути позбавлені будь-якої можливості брати участь у спорті, впливати чи представляти себе будь-яким іншим чином.

Також потрібно відсторонити російських та білоруських чиновників від впливових органів міжнародних спортивних асоціацій", - написала Фезер.

Додамо, що жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні.

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