Збірна Італії виграла групу 3 дивізіону А Ліги націй, Англія вилетіла в дивізіон В.

У понеділок, 26 вересня, були зіграні матчі шостого туру Ліги націй у групі 3 дивізіону А.

У Будапешті на "Пушкаш Арені" зустрічалися збірні Угорщини та Італії. Команди боролися за перше місце в групі і вихід у фінал чотирьох. Підсумкову перемогу здобула команда Роберто Манчіні з рахунком 2:0.

На 27-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник національної команди Італії Джакомо Распадорі. На 52-й хвилині італійський захисник Федеріко Дімарко зміцнив перевагу гостей у рахунку.

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Угорщина - Італія - 0:2

Голи: Распадорі, 27, Дімарко, 52

Угорщина: Гулачі, Ланг, Орбан, Ат. Салай, Фіола, Надь (Стайлз, 46), Шафер, Керкез (Газдаг, 57), Нього (Болла, 75), Ад. Салай (Адам, 75), Собослї (Кляйнгайслер, 85)

Італія: Доннарумма, Толої, Бонуччі, Ачербі (Бастоні, 46), Ді Лоренцо (Маццоккі, 90), Барелла, Жоржиньо (Побега, 72), Крістанте, Дімарко, Распадорі (Скамакка, 72), Ньонто (Габбьядіні, 65)

Попередження: Ад. Салай, Фіола - Ачербі

Огляд матчу:

Завдяки цій перемозі збірна Італії вийшла в стадію плей-офф Ліги націй УЄФА, а Угорщина зберегла місце в лізі А, посівши друге місце в турнірній таблиці групи 3.

В іншому матчі 6-го туру цієї групи збірна Англії приймала національну команду Німеччини. Зустріч пройшла на стадіоні "Уемблі" в Лондоні і завершилася нічиєю з рахунком 3:3.

Команди в першому таймі не зуміли порадувати вболівальників голами, відклавши їх на другий тайм.

Після перерви збірні змогли забити на двох шість голів. У складі англійців забивали: Шоу, Маунт і Кейн, а за Німеччину оформив дубль Хаверц і відзначився Гюндоган.

Англія - Німеччина - 3:3

Голи: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен.) - Гюндоган, 52 (пен.), Хаверц, 67, 87

Англія: Поуп, Стоунз (Уокер, 37), Дайєр, Магуайр, Джеймс, Беллінгем (Хендерсон, 90+1), Райс, Шоу, Фоден (Сака, 66), Кейн, Стерлінг (Маунт, 66)

Німеччина: Тер Штеген, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум (Госенс, 68), Гюндоган, Кімміх, Хофманн (Вернер, 46), Мусіала (Мюллер, 79), Сане (Гнабрі, 68), Хаверц (Белла-Кочап, 90)

Попередження: Шлоттербек

Огляд матчу:

Зігравши внічию з Німеччиною, збірна Англії продовжила серію без перемог до шести матчів.

Як повідомляє Opta, англійська збірна повторила свою найгіршу серію 1993 року. Тоді збірна Англії також не перемагала шість ігор.

Відзначимо, що збірна Англії покинула дивізіон а за підсумками розіграшу, набравши три очки за шість ігор. Збірна Німеччини посіла третє місце в групі 3.

Чинним переможцем Ліги націй УЄФА є національна команда Франції.

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