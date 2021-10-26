Підопічні Юрія Гури стали першими учасниками 1/4 фіналу Кубка України.

У вівторок, 26 жовтня, в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Металіст-1925" зустрічався з "Олександрією". Поєдинок проходив у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" і завершився розгромною перемогою олександрійців.

Кубок України. 1/8 фіналу

"Металіст-1925" - "Олександрія" - 2:5

Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копіна, 53, Кожушко, 70, Устименко, 90+1

"Металіст-1925": Сидоренко, Фабіньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелія, 59), Габелок, Протасов, Криськів, Голодюк (Задерака, 79), Савін (Ременюк, 59), Марлісон (Зубков, 79).

"Олександрія": Горох, Копіна (Ситников, 90+3), Мельник, Дубра, Фомба (Чубатий, 80), Демченко, Третьяков (Кірюханцев, 46), Дришлюк, Кожушко (Новіков, 80), Мустафаєв, Спінеллі (Устименко, 46).

Попередження: Кожушко

Відеоогляд матчу "Металіст-1925" - "Олександрія":

Читайте такожПовернення легенди: Мілевський може працевлаштуватися в "Динамо"Обидві команди стартували в Кубку зі стадії 1/16 фіналу, де "Олександрії" довелося протистояти першому чемпіону України, сімферопольській "Таврії" (3:1), а новачкові поточного сезону УПЛ довелося боротися проти "Епіцентру" з Дунаївців, і лише пізній гол Артура Ременюка вивів команду Валерія Кривенцова в наступний раунд.

Варто відзначити, що в цьому матчі вперше в своїй історії "Металіст-1925" і "Олександрія" зустрічалися між собою в рамках всіляких турнірів.

Кубок України 2021-2022: що потрібно знати

"Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла" стартують у турнірі з 1/8 фіналу.

На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.

Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.

Автор: Володимир Медяник