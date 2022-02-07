Команда Массіміліано Аллегрі обіграла "Верону".

У 24-му турі чемпіонату Італії "Ювентус" вдома виграв у "Верони" завдяки голам новачків клубу.

В першому таймі забив 22-річний серб Душан Влахович, який став найдорожчим трансфером у минуле зимове вікно. Туринці придбали форварда за 81 млн євро у "Фіорентини".

А на 61-й хвилині крапку в матчі поставив 25-річний швейцарець Деніс Закарія, якого "Юве" купив за 8 млн євро у менхенгладбаської "Боруссії".

Для обох це були дебютні поєдинки за "Ювентус".

"Ювентус" - "Верона" - 2:0

Голи: Влахович, 13, Закарія, 61

"Ювентус": Щенсни, Де Шильо, К'єлліні (Ругані, 75), де Лігт, Данілу, Рабйо, Артур, Закарія (Маккенні, 83), Дібала (Куадрадо, 75), Влахович, Мората (Кін, 83)

"Верона": Монтіпо, Чеккеріні (Рецос, 71), Гюнтер, Казале (Шутало, 84), Лазович, Мігел Велозу (Бесса, 46), Іліч (Прашелік, 84), Депаолі, Барак (Калініч, 71), Тамез, Лазанья

Відео першого голу

Відео другого голу

Чемпіонат Італії: положення команд