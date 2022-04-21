"Арсенал" перервав свою серію з трьох поспіль поразок.

20 квітня відбувся перенесений поєдинок 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому "Челсі" приймав на своєму стадіоні "Арсенал". Команди влаштували феєричну перестрілку, а переможцем лондонського дербі стали "каноніри".

"Арсенал" вийшов вперед вже на 13-й хвилині після точного удару Нкетіа, проте вже через пару Вернер зрівняв рахунок. Півзахисник "канонірів" Сміт-Роу знову вивів свою команду вперед вже в середині першого тайму, але на його швидкий гол "Челсі" відреагував за рахунок точного удару Аспілікуети.

Після перерви Нкетіа оформив дубль, забивши на 57-й хвилині гри. Підопічні Томаса Тухеля мали шанси зрівняти, але реалізувати свої моменти не зуміли. У компенсування час Сака встановив остаточний рахунок гри, забивши з пенальті - 4:2.

"Челсі" - "Арсенал" - 2:4

Голи: Вернер, 17, Аспілікуета, 32 - Нкетіа, 13, 57, Сміт-Роу, 27, Сака, 90 (пен.)

Челсі: Менді, Аспілікуета, Крістенсен (Тіаго Сілва, 46), Сарр, Джеймс, Алонсо (Зієш, 81), Канте, Лофтус-Чик, Маунт, Лукаку (Хавертц, 60), Вернер

Арсенал: Ремсдейл, Уайт, Холдінг, Габріел, Нуну Тавареш, Джака, Ель-Ненні, Едегор, Сміт-Роу (Соареш, 75), Нкетіа (Мартінеллі, 70), Сака (Ляказетт, 90)

Попередження: Сарр( 65), Маунт (84), Габріел (90), Аспілікуета (90)

Огляд матчу:

Завдяки перемозі в цьому матчі "Арсенал" перервав серію з трьох поспіль поразок у чемпіонаті Англії.

Слова тренерів після матчу

Головний тренер "Челсі" Томас Тухель:

"У першому таймі гра була непередбачуваною. Рахунок був 2:2, ми двічі відігравалися. Початок матчу вийшов хорошим, але ми знову дозволили супернику відкрити рахунок. Подібна кількість помилок на такому рівні просто недозволено. Ви такого ніде не побачите - тільки у нас. Граючи таким чином, не можна перемагати. Ми думали, що витягли урок після матчів з "Брентфордом" і "Реалом", але виявилося, що ні", - наводить слова Тухеля Football.London.

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета:

"У цьому матчі не було видно, що між "Челсі" і "Арсеналом" існує різниця в класі, але таблиця говорить про зворотне, те, що вони зробили в минулому році, і рівень, на якому вони грають, і те, що вони виграли, говорить про щось інше. Гра не може затуманити реальність, і я думаю, що як команда і клуб вони знаходяться на зовсім іншому рівні", - сказав Артета.

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