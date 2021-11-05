Бельгійські команди проявляють зацікавленість у трансфері Артема Довбика.

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик підтвердив, що ним цікавляться бельгійські клуби.

Про це 24-річний нападник розказав в інтерв'ю Ютуб-каналу "МУХА".

- Ходять чутки, що після голу Швеції тобою цікавилися італійські клуби. Це правда?

- Піднімаєшся на 3-й поверх (мова про базу "Дніпра-1" - прим.), заходиш у 320 якийсь кабінет і питаєш. Особисто мені пропозиції не надходили. Є дійсно якийсь інтерес з Бельгії - "Гент", "Андерлехт", - сказав Довбик.

Артем Довбик: кар'єра

Довбик починав професійну кар'єру в клубі "Черкаський Дніпро", після чого перейшов в "Дніпро" і пограв за молдавську "Зорю".

У 2018 році форвард перебрався до Данії, де виступав за "Мідтьюлланн", з яким став чемпіоном і володарем Кубка країни, і "Сеннерйюск". А минулого року він повернувся в Україну - до складу "Дніпра-1".

Довбик вперше викликався до збірної України ще в серпні 2016 року, але тоді він не грав за "жовто-синіх" і після короткого збору приєднався до молодіжної збірної. Дебютувати за збірну форварду вдалося 31 березня 2021 року в матчі з Казахстаном.

На цей час він провів за "жовто-синіх" чотири матчі і в грі зі Швецією на Євро-2020 забив свій дебютний гол, побивши рекорд Мішеля Платіні.

Автор: Артем Будрін