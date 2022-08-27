Гендиректор "Дніпро-1" Андрій Русол: Ми не хочемо змушувати вболівальників купувати трансляції ігор улюбленого клубу за гроші

Генеральний директор СК "Дніпро-1" Андрій Русол в бліц-інтерв’ю розповів про конфлікт між деякими футбольними клубами та УПЛ через трансляцію ігор 15-го сезону Чемпіонату України з футболу, пояснив позицію свого клубу та закликав у важкі часи об’єднуватися, а не думати про економічний зиск.

Кілька днів тому стартував чемпіонат Української Прем’єр-ліги. Проте початок футбольного свята вже затьмарено конфліктною ситуацією щодо трансляцій матчів. Можете розповісти детальніше про суть цього конфлікту?

В принципі, ми озвучили свою позицію на своєму офіційному сайті.

Вважаємо, що футбольний сезон в умовах воєнного стану має бути прикладом єднання. СК "Дніпро-1" є власником прав на трансляції домашніх матчів команди. А можливість усім охочим безкоштовно дивитись футбол – єдина умова, за якою "Дніпро-1" був готовий безоплатно передати права на трансляцію матчів УПЛ. Однак така умова не усім припала до душі.

Передивляючись новини з приводу конфлікту, вболівальники можуть не зрозуміти, чому він виник зараз, адже про єдиний телепул говорять вже багато років. Що не дозволяє справді об’єднатися?

Як я вже сказав – наша позиція на офіційному сайті. Можу додати лише кілька деталей.

Наше рішення складається з двох частин. Одна лежить в юридичній площині, інша - морально-етична.

Щодо першої, ми завжди на усіх зібраннях з приводу створення єдиного пулу кажемо про те, що ми ще у 2019 році підписали з "1+1 медіа" довгостроковий контракт. Тож ми цей контракт маємо відпрацювати до кінця. Тобто ми не розуміємо, як можемо сьогодні підписати контракт з іншими компаніями, коли у нас є такий чинний документ. Тим більше в тому стані країни, який є зараз.

Крім того, в контракті прописані доволі великі штрафи, тому ми не можемо його порушити.

Друга частина – морально-етична. Ми – клуб, який було створено на базі добровольчого батальйону "Дніпро-1". І у нас багато вболівальників серед військових, які сьогодні захищають нашу країну на фронті. Тому, пристаючи на умови, які зараз нам висувають, ми, виходить, змушуємо своїх вболівальників купувати трансляції ігор улюбленого клуба, який вони підтримують, за гроші. Зрозумійте, ми не можемо цього зробити. З нашого боку це було б злочином стосовно нашої цільової аудиторії.

Наш почесний президент Юрій Береза, маю надію, теж висловиться з цього приводу. Адже він ярий прихильник того, щоб матчі ні в якому разі не були платними для нашого вболівальника. Тим більше зараз, в тій ситуації, в якій перебуває наша країна.

Ви сказали про вболівальників на передовій, але погодьтесь, там не завжди можна "впіймати" телесигнал, щоб подивитися матч…

Мова, скоріше, про те, що потужності групи "1+1 media" відкривають можливості для перегляду матчів багатомільйонною аудиторією. Дивитися ігри можна як на загальнонаціональних каналах (2+2 та УНІАН), так і через ОТТ-платформу (Київстар ТБ) та YouTube-канали (FootballHub, ПроФутбол Digital).

Головне, ми вважаємо, що матчі мають бути безкоштовними, доступними якомога більшій частині населення. Ми проти того, щоб переносити це на платну платформу.

Читала дописи футбольних вболівальників на спортивних форумах, і одна з думок: у чому тоді вигода клубу, якщо футбол можна буде дивитись безкоштовно?

Насправді в фінансовому плані новий контракт доволі спірний для нас. З точки зору нашого бюджету він не розв’язує якихось проблем. Ми лишень змушуємо наших вболівальників зараз за гроші купувати права перегляду футбольних матчів. Але ми вважаємо, що зараз важливіше й потрібніше бути якомога доступнішими на різних платформах для різних людей. Лише так ми будемо нести позитивні емоції нашим вболівальникам.

Навіщо ми взагалі організовували чемпіонат в Україні? Щоб зараз змушувати вболівальників купувати контент? На мій погляд, якщо зараз зробити перегляд матчів платним, то ми відсічемо більшість нашої аудиторії через незрозуміло що. Не розумію причин, чому саме зараз, коли ми маємо об’єднатися, якісь економічні питання виносяться на перший план.

Тетяна Стежар

Тетяна Стежар