Полтавці не змогли пройти скромний фінський клуб "КуПС", поступившись в овертаймі.

Полтавська "Ворскла" не змогла подолати другий кваліфікаційний раунд нового турніру УЄФА - Ліги конференцій.

Після нічиєї в першому матчі з фінським клубом "КуПС" "Ворсклі" не вдалося здобути перемогу у повторній грі, яка пройшла в Полтаві.

На 47-й хвилині полтавці вийшли вперед, але вже через дві хвилини суперник відігрався. Але на 55-й хвилині Олександр Скляр знову вивів полтавців вперед.

Надалі "Ворскла" не реалізувала кілька моментів, а потім відбулося дежавю - "КуПС", як і в першому матчі, відігрався в компенсований до другого тайму час (цього разу на третій доданій хвилині) і зробив рахунок 2:2.

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Далі все стало для полтавців ще гірше. Вже на початку овертайму "Ворскла" залишилася в меншості - Богдан Кушніренко отримав пряму червону картку. А на 111-й хвилині полтавці пропустили вирішальний м'яч, який викинув їх з турніру.

"Ворскла" - КуПС - 2:3 (перший матч - 2:2)

Голи: Тілль, 48, Скляр, 55 - Себбан, 49, Ніссіля, 90+3, Рангел, 111

"Ворскла": Різник, Пердута, Чеснаков (Луїзао, 105+1), Тамм, Бондаренко, Якубу (Кушніренко, 79), Скляр (Яворський, 72), Пуцлін (Челядін, 63), Тілль, Кане (Пешич, 105+1), Степанюк (Вакула, 105+1)

"КуПС": Крейдл, Каррілло (Хаарала, 81), Тойвомакі, Томас (Хейнонен, 86), Хамалайнен (Ніссіля, 63), Узочокву, Попович (Рангела, 63), Себбан, Аджей-Боатенг, Удо, Ікаунієкс (Ниба, 91)

Попередження: Степанюк, Пердута, Тамм - Хамалайнен, Ніссіля, Рангел, Удо

Вилучення: Кушніренко, 94 (пряма червона картка)

Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Україна в Лізі конференцій

"Ворскла" першою серед українських команд стартувала в єврокубках і стала першим представником України в дебютному розіграші Ліги конференцій.

У 3-му раунді кваліфікації турніру Україну представить "Колос". Клуб з Ковалівки стартує в турнірі з цієї стадії.

Автор: Антон Дудар