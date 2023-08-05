Гімн України перед матчем виконала Джамала, а перед початком гри на табло показали відеозвернення президента Володимира Зеленського.

5 серпня у Лондоні відбувся благодійний матч Game4Ukraine, який завершився внічию - 2:2.

На стадіоні "Стемфорд Брідж" у столиці Англії пройшла урочиста подія, яку організували Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

Рахунок у зустрічі на 38-й хвилині відкрив екс-футболіст "Вест Гема" Марк Нобл, який представляв команду Зінченка. Вже через 4 хвилини ситуацію на полі зрівняв культовий гравець "Мілана" Кларенс Зеєдорф - нідерландець ефектно зіграв на розвороті і пробив у дальню дев'ятку. У другому таймі команди знову обмінялись голами. За "синіх" забив Галлас, а за "жовтих" - Даріо Срна.

На 24-й хвилині гру призупинили, щоб віддати шану всім, хто бореться за свободу України. Заповнений "Стемфорд Брідж" та всі учасники матчу влаштували овації.

Гімн України перед матчем виконала Джамала, а перед початком гри на табло показали відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Game4Ukraine

Команда Андрія Шевченка (сині) - Команда Олександра Зінченка (жовті) - 2:2

Голи: Зеєдорф, 41, Галлас, 78 - Нобл, 38, Срна, 53

Game4Ukraine: що відомо

Усі виручені кошти з цього благодійного поєдинку підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який постраждав від обстрілів росіян.

В матчі взяли участь такі знаменитості як Петер Чех, Жерар Піке, Сергій Ребров, Джек Вілшир, Фабіо Каннаваро, Самюель Ето'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо та інші.

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