"Манчестер Юнайтед" ризикує не потрапити в плей-офф Ліги чемпіонів.

У середу, 29 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Манчестер Юнайтед" протистояв "Галатасараю".

Гра проходила на стадіоні "Рамс Парк" в Стамбулі і сенсаційно завершилася внічию.

"Манчестер Юнайтед" дуже потужно почав поєдинок, забивши два голи до 18-й хвилини - відзначилися Алехандро Гарначо і Бруну Фернандеш. На 29-й хвилині "Галатасарай" відіграв один м'яч - відзначився Хакім Зієш. На старті другого тайму "червоні дияволи" забили третій м'яч - після передачі Аарона Ван-Біссаки забив Скотт Мактоміней.

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На 62-й хвилині гри Хакім Зієш оформив дубль і відіграв ще один м'яч. На 71-й хвилині зустрічі Керем Актюркоглу забив третій м'яч "Галатасарая" і врятував турецький клуб від поразки. Асистував йому Хакім Зієш.

"Гаталасарай" - "Манчестер Юнайтед" - 3:3

Голи: Зієш, 29, 62, Актюркоглу, 71 - Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоміней, 55

"Галатасарай": Муслера, Буй, Бардакчі, Айхан, Анхеліньо (Нельссон, 83), Торрейра, Ндомбеле (Олівейра, 60), Зієш (Йилмаз, 82), Мертенс (Актюркоглу, 60), Заа (Демірбай, 88), Ікарді

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Біссака (Далот, 78), Магуайр, Лінделеф, Шоу, Мактоміней, Амрабат (Мейну, 58), Антоні, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 78), Гойлунд (Марсьяль, 58)

Попередження: Буй (42), Айхан (54) - Фернандеш (27), Амрабат (45+2), Шоу (59), Ван-Біссака (64)

Огляд матчу:

Через втрату очок у цій грі "Манчестер Юнайтед" ризикує не потрапити в плей-офф Ліги чемпіонів. В активі "червоних дияволів" 4 набраних очки, вони займають останнє місце в групі А. "Галатасарай" з 5 балами йде другим. У "Копенгагена", який йде третім - 4 бали. Лідирує в групі "Баварія" з 12 очками.

Відзначимо, що "Баварія" і "Копенгаген" свій матч 5-го туру ще не зіграли.

У заключному турі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Баварії", а "Галатасарай" зустрінеться з "Копенгагеном".

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