22 липня на Олімпійських Іграх в Токіо стартував чоловічий футбольний турнір. Змагання триватимуть до 7 серпня - фінал буде зіграний в Йокогамі.
В олімпійському турнірі виступають 16 збірних, які розбиті на 4 групи. У плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
Відзначимо, що на турнірі виступить ряд зіркових гравців: бразилець Дані Алвес, іспанці Марко Асенсіо і Педрі, француз Андре-П'єр Жіньяк, бразилець Рішарлісон та інші.
Положення команд
Група А: Мексика - 3 очки, Франція - 0, Японія, ПАР
Група В: Нова Зеландія - 3 очки, Південна Корея - 0, Гондурас, Румунія
Група С: Єгипет - 1 очко, Іспанія - 1, Аргентина, Австралія
Група D: Кот-д'Івуар - 3 очки, Саудівська Аравія - 1, Бразилія, Німеччина
Розклад матчів і результати
Груповий етап
Четвер, 22 липня
Група С. Єгипет - Іспанія - 0:0
Група В. Нова Зеландія - Південна Корея - 1:0
Група А. Мексика - Франція - 4:1
Група D. Кот-д'Івуар - Саудівська Аравія - 2:1
13:30. Група С. Аргентина - Австралія
14:00. Група А. Японія - ПАР
14:00. Група В. Гондурас - Румунія
14:30. Група D. Бразилія - Німеччина
Неділя, 25 липня
10:30. Група С. Єгипет - Аргентина
11:00. Група А. Франція - ПАР
11:00. Група В. Нова Зеландія - Гондурас
11:30. Група D. Бразилія - Кот-д'Івуар
13:30. Група С. Австралія - Іспанія
14:00. Група А. Японія - Мексика
14:00. Група В. Румунія - Південна Корея
14:30. Група D. Саудівська Аравія - Німеччина
Середа, 28 липня
11:00. Група D. Саудівська Аравія - Бразилія
11:00. Група D. Німеччина - Кот-д'Івуар
11:30. Група В. Румунія - Нова Зеландія
11:30. Група В. Південна Корея - Гондурас
14:00. Група С. Іспанія - Аргентина
14:00. Група С. Австралія - Єгипет
14:30. Група А. ПАР - Мексика
14:30. Група А. Франція - Японія
1/4 фіналу
Субота, 31 липня
11:00. Перший чвертьфінал
12:00. Другий чвертьфінал
13:00. Третій чвертьфінал
14:00. Четвертий чвертьфінал
1/2 фіналу
Вівторок, 3 серпня
11:00. Перший півфінал
14:00. Другий півфінал
Матч за 3-е місце
П'ятниця, 6 серпня, 14.00
Фінал
Субота, 7 серпня, 14.30
Чоловічий футбол на Олімпійських іграх: довідка
- Футбольні змагання на Олімпійських іграх проводяться з 1900 року.
- Найчастіше у чоловіків переможцем Олімпійських ігор ставали команди Угорщини та Великобританії (по 3 золота).
- На Олімпійських іграх перемагали такі зірки футболу як Ліонель Мессі, Серхіо Агуеро, Неймар, Самюель Ето'о, Пеп Гвардіола, Луїс Енріке, Дунга, Лев Яшин, Ференц Пушкаш та багато інших.
- З 1996 року на Олімпіадах команди повинні бути сформовані з гравців не старше 23 років, за винятком трьох футболістів, які можуть бути будь-якого віку.
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