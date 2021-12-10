Дівчина не стала церемонитися з уболівальником, через якого перервалася гра.

Кумедний епізод стався в матчі 5-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів між "Челсі" і "Ювентусом" (0:0).

Ближче до кінця матчу на поле вибіг фанат, через якого арбітру довелося призупинити гру.

Вболівальник не особливо хотів залишати межі поля - щось висловлював учасникам гри та знімав на телефон. У підсумку з ним вирішила розібратися представниця "Челсі" Саманта Керр.

Дівчина брутально врізалася в хлопця корпусом, в результаті чого він опинився на газоні.

Вболівальники зустріли такі дії футболістки бурхливими вигуками схвалення. А ось суддя вчинок Керр не оцінив - він показав їй жовту картку.

Відео з цим епізодом стало вірусним в мережі.

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Автор: Антон Дудар