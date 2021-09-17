У Тараса Качараби перелом виличної дуги.

Захисник празької "Славії" та збірної України Тарас Качараба не зміг дограти матч першого туру Ліги конференцій.

26-річний гравець на 53-й хвилині матчу з берлінським "Уніоном" зазнав важкої травми і тепер пропустить щонайменше місяць тренувань та поєдинків.

Тараса забрали на ношах з поля. Після обстеження з'ясувалося, що у нього перелом виличної дуги. За прогнозами лікарів на відновлення від пошкодження Качарабі знадобиться 4-6 тижнів.

Партнери Тараса по "Славії" записали відеоролик для свого травмованого колеги і таким чином підбадьорили українця.

Зазначимо, що "Славія" перемогла "Уніон" з рахунком 3:1.

Тарас Качараба: кар'єра

Качараба є вихованцем донецького "Шахтаря", але за першу команду "гірників" він так і не дебютував. В Україні Тарас був в оренді в "Говерлі" та кропивницькій "Зірці".

У 2018 році Качараба перебрався в оренду до чеського "Слована", а у 2019 році став гравцем вже на постійній основі. Після цього "Слован" віддав Тараса в оренду празькій "Славії", де гравець по цей день виступає.

У поточному сезоні Качараба провів 6 матчів за "Славію" у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем.

У вересні цього року Тарас дебютував за збірну України в спарингу проти Чехії.

Автор: Артем Будрін