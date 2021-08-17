Між гравцями "Галатасарая" стався конфлікт.

Футболісти "Галатасарая" побилися один з одним під час матчу 1-го туру чемпіонату Туреччини проти "Гіресунспора".

У середині другого тайму конфлікт на полі виник між захисником Маркао Тейшейрою і хавбеком Керемом Актюркоглу.

Турецький футболіст жестом показав одноклубнику, щоб той замовк. У відповідь бразилець спершу вдарив Актюркоглу чолом, а потім ще й руками по обличчю.

За підсумками інциденту Маркао отримав від арбітра червону картку. А турецький футболіст був замінений.

— Karşı Gazete (@KarsiGazete) August 16, 2021

"Галатасарай" в цьому матчі здобув перемогу з рахунком 2:0.

Маркао виступає за "Галатасарай" з 2019 року. Раніше він пограв у Португалії і Бразилії.

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Автор: Антон Дудар