Футболісти "Галатасарая" побилися один з одним під час матчу 1-го туру чемпіонату Туреччини проти "Гіресунспора".
У середині другого тайму конфлікт на полі виник між захисником Маркао Тейшейрою і хавбеком Керемом Актюркоглу.
Турецький футболіст жестом показав одноклубнику, щоб той замовк. У відповідь бразилець спершу вдарив Актюркоглу чолом, а потім ще й руками по обличчю.
За підсумками інциденту Маркао отримав від арбітра червону картку. А турецький футболіст був замінений.
Bu nasıl bir rezillik ! #marcaopic.twitter.com/OGhKYqT47m— Okan Ünal (@okanunal3434) August 17, 2021
— Karşı Gazete (@KarsiGazete) August 16, 2021
"Галатасарай" в цьому матчі здобув перемогу з рахунком 2:0.
Маркао виступає за "Галатасарай" з 2019 року. Раніше він пограв у Португалії і Бразилії.