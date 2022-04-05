Артем Бондаренко не хоче розмовляти мовою окупантів.

21-річний півзахисник донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко висловився про війну, а також розповів, чому буде спілкуватися українською мовою.

"До початку вторгнення РФ я справді спілкувався російською мовою. Але зараз я вирішив намагатися розмовляти українською. Можливо це буде з помилками, але українською. Тому що мені соромно говорити мовою людей, які нищать нашу державу", - сказав Артем для каналів "Футбол 1/2/3".

"Намагаюся підтримувати форму всіма можливими способами. Займаюся вдома і іноді виходжу з друзями пограти у футбол, щоб зовсім не забути, що таке м’яч.

Щодня підтримую зв’язок зі своїми друзями та партнерами по команді. Це Мудрик, Судаков, Бондар, Трубін. Дізнаємося, у кого яка ситуація у місті. Навіть не можу уявити, яким буде український футбол після війни.

Але скажу, що всі думки щодо цього відійшли на другий план. Важко думати про футбол, коли ти знаєш, що щодня гинуть люди.

Перше, що зроблю після війни – обійму свою сім’ю, побачусь із друзями, які зараз розкидані по всій країні. Напевно, частіше робитиму те, що раніше постійно відкладав на завтра. Адже ми зрозуміли, що треба цінувати кожну хвилину мирного неба над головою.

Я дуже пишаюся тим, що я українець. Думаю, що після нашої перемоги слова "я – українець" звучатимуть у всьому світі по-новому і дуже гордо. Хочеться звернутись до наших громадян. Вірте у нашу перемогу та нашу армію. Перемога обов’язково буде за нами", – додав Бондаренко.

Артем Бондаренко: кар'єра