Данило Сікан висловився про війну на своїй батьківщині.

Нападник збірної України Данило Сікан, який виступає на правах оренди у складі німецької "Ганзи", висловився про війну, розв'язану російськими загарбниками на українській території.

Молодий футболіст зізнався, що йому вкрай важко зараз тренуватися і грати через трагічні події, які відбуваються в Україні. Сікан розповів, що постійно ходить на мітинги в Ростоку, де базується його новий клуб, щоб підтримати свою рідну країну.

"У Ростоку кожні два тижні проходять мітинги, на яких я присутній з сім'єю. Підтримую контакт з усіма моїми друзями, які знаходяться в Україні, тому що вони щодня засинають і прокидаються під сирени. Я просто не уявляю, як це переносити. В Україні у мене залишилося дуже багато друзів, важко на це все дивитися.

У команді хлопці цікавляться ситуацією в Україні і самі бачать новини. Кожен день до мене приходить тренер і запитує, чи можу я тренуватися, як моє самопочуття. Дуже важко тренуватися, коли в Україні відбувається геноцид і вбивають український народ.

Сконцентруватися на футболі важко, тому що коли я тут граю у футбол, ми перемагаємо, забиваємо голи, а вся команда радіє, я не можу радіти, тому що у мене просто немає цих емоцій, голова забита війною і тим, що відбувається в Україні. Це дуже важко.

Хочу побажати нашим Збройним силам України терпіння, сил і перемоги. Ви Герої нашого часу. Слава Україні!"- наводить слова Сікана "Футбол 1/2/3".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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