Самуель Калу прийшов до тями, але незабаром був замінений.

Півзахисник "Бордо" Самуель Калу втратив свідомість під час матчу 2-го туру чемпіонату Франції проти "Марселя".

Це сталося всього через шість хвилин після стартового свистка.

Як повідомляє ESPN, Калу стояв у стінці перед штрафним ударом, але потім звалився на газон. Футболісти покликали на поле лікарів, і Калу була надана необхідна медична допомога.

Футболіста привели до тями, після чого він навіть відіграв ще кілька хвилин. Але потім головний тренер "Бордо" Володимир Петкович все ж замінив 23-річного гравця.

Варто відзначити, що з Калу це сталося вже вдруге. Вперше він знепритомнів на тренуванні збірної Нігерії влітку 2019 року. Тоді причиною назвали зневоднення через 40-градусну спеку.

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Автор: Антон Дудар