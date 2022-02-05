Український нападник Владислав Супряга, який перейшов з "Динамо" в італійську "Сампдорію", розповів про те, як попрощався з головним тренером київського клубу Мірчею Луческу.
В інтерв'ю Youtube-каналу "BurBuzz" молодий футболіст зізнався, що у нього склалися хороші відносини з румунським фахівцем і перед від'їздом Супряга висловив слова подяки Луческу.
"Ми з ним дуже добре поспілкувалися. Він мені сказав, щоб я більше сюди не повертався. Сказав, щоб я трудився, це для мене великий крок. І сказав щоб я не упускав свій шанс.
Я йому дуже вдячний за все, що він для мене зробив. Я виріс як гравець, я виріс як особистість. Ми багато з ним спілкувалися поза футбольним полем. Я йому дуже вдячний", - сказав Супряга.
Читайте такожУ Ярмоленка проблеми: Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення українцюНагадаємо, Владислав Супряга гратиме за "Сампдорію" до кінця поточного сезону. У італійського клубу буде право викупу контракту футболіста.
Італійські ЗМІ повідомляють, що оренда українського форварда обійдеться генуезцям в 500 тисяч євро. Сума викупу складе 7,5 мільйонів євро.
Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати
- Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.
- Раніше футболістом цікавилася італійська "Болонья". Спортивний директор клубу 3 жовтня 2020 року повідомив, що італійці згорнули переговори щодо Супряги.
- 8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.
- У цьому сезоні на рахунку Супряги лише 6 ігор за "Динамо" і жодної результативної дії.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість Супряги в чотири мільйони євро.