Супряга зізнався, що говорив йому Луческу перед від'їздом в чемпіонат Італії.

Український нападник Владислав Супряга, який перейшов з "Динамо" в італійську "Сампдорію", розповів про те, як попрощався з головним тренером київського клубу Мірчею Луческу.

В інтерв'ю Youtube-каналу "BurBuzz" молодий футболіст зізнався, що у нього склалися хороші відносини з румунським фахівцем і перед від'їздом Супряга висловив слова подяки Луческу.

"Ми з ним дуже добре поспілкувалися. Він мені сказав, щоб я більше сюди не повертався. Сказав, щоб я трудився, це для мене великий крок. І сказав щоб я не упускав свій шанс.

Я йому дуже вдячний за все, що він для мене зробив. Я виріс як гравець, я виріс як особистість. Ми багато з ним спілкувалися поза футбольним полем. Я йому дуже вдячний", - сказав Супряга.

Читайте такожУ Ярмоленка проблеми: Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення українцюНагадаємо, Владислав Супряга гратиме за "Сампдорію" до кінця поточного сезону. У італійського клубу буде право викупу контракту футболіста.

Італійські ЗМІ повідомляють, що оренда українського форварда обійдеться генуезцям в 500 тисяч євро. Сума викупу складе 7,5 мільйонів євро.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати