Захисника лондонського "Арсенала" Габріеля Магальяйнса атакували грабіжники, коли той повертався з нічного клубу додому.
Про це повідомляє The Sun.
Злодії стежили за Габріелем, дочекалися поки той попрощається з товаришем і зайде до власного гаража біля будинку. Після цього озброєні бандити увірвалися до гаража та почали погрожувати 23-річному бразильцю бейсбольною битою.
Габріель після погроз спершу віддав годинник, а потім вдарив грабіжника. Злодії втекли, але один з них загубив під час втечі капелюха, і по ДНК волосся правоохоронні органи змогли ідентифікувати крадія.
Грабіжником виявився 26-річний Абдерахам Муза і його посадили на 5 років до тюрми.
— Tiro de Canto (@TiroDiCanto) November 30, 2021
Бразильський футболіст коштує 25 мільйонів євро згідно з Transfermarkt. До "Арсеналу" Габріель перебрався восени 2020 року з французького "Ліллю". За "канонірів" він провів 42 поєдинки.
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Футболісти, які стали жертвами пограбування
- Нещодавно з дому зірки "Ювентуса" винесли колекцію дорогих годинників.
- Півзахисник "Парі Сен-Жермен" Андер Еррера був пограбований озброєним трансвеститом.
- Екс-футболіст збірної Аргентини став жертвою збройного пограбування - на його машину напали прямо на вулиці.