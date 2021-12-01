Габріель Магальяйнс залишився цілим, а одного зі зловмисників посадили у в'язницю.

Захисника лондонського "Арсенала" Габріеля Магальяйнса атакували грабіжники, коли той повертався з нічного клубу додому.

Про це повідомляє The Sun.

Злодії стежили за Габріелем, дочекалися поки той попрощається з товаришем і зайде до власного гаража біля будинку. Після цього озброєні бандити увірвалися до гаража та почали погрожувати 23-річному бразильцю бейсбольною битою.

Габріель після погроз спершу віддав годинник, а потім вдарив грабіжника. Злодії втекли, але один з них загубив під час втечі капелюха, і по ДНК волосся правоохоронні органи змогли ідентифікувати крадія.

Грабіжником виявився 26-річний Абдерахам Муза і його посадили на 5 років до тюрми.

— Tiro de Canto (@TiroDiCanto) November 30, 2021

Бразильський футболіст коштує 25 мільйонів євро згідно з Transfermarkt. До "Арсеналу" Габріель перебрався восени 2020 року з французького "Ліллю". За "канонірів" він провів 42 поєдинки.

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Автор: Артем Будрін