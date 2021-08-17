Журналіст був не в курсі, що Лассіна Траоре і Ласіна Траоре - дві різні людини.

Курйозний епізод стався на прес-конференції перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів між "Монако" і "Шахтарем".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Монако - Шахтар.

Разом з головним тренером "Шахтаря" Роберто Де Дзербі на прес-конференцію прийшов нападник "гірників" Лассіна Траоре.

Один з французьких журналістів переплутав гравця з його майже повним тезкою - екс-нападником збірної Кот-д'Івуару Ласіною Траоре, який в період з 2014 по 2018 роки виступав за "Монако".

"Що пам'ятаєш з періоду гри за "Монако"?",- запитав журналіст, передає офіційний сайт "Шахтаря".

Траоре на це тактовно відповів:

"Мова йде про футболіста з Кот-д'Івуару, а я з Буркіна-Фасо".

Читайте такожМонако - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Потім вже український журналіст запитав 20-річного Траоре, скільки йому потрібно забити голів і скільки провести сезонів, щоб його не плутали з іншими гравцями.

Нападник відповів: "Мені здається, що одного хорошого і довгого сезону вистачить. Можу з матчу проти "Монако" почати забивати, і тоді всі запам'ятають моє ім'я".

Монако - Шахтар: перед матчем

Матч "Монако" - "Шахтар" на стадіоні "Луї II" розпочнеться о 22.00.

На попередній стадії кваліфікації "Монако" вибив з боротьби "Спарту" (2:0 і 3:1).

"Шахтар" за сумою двох зустрічей пройшов бельгійський "Генк" (2:1 і 2:1).

Один проти одного "Монако" і "Шахтар" раніше грали в далекому 1979 році. Тоді в 1/32 фіналу Кубка УЄФА "Шахтар" переміг у першій грі (2:1), але поступився у повторній (0:2).

Матч судитиме нідерландський рефері Данні Маккелі, який нещодавно прославився спірним пенальті у півфіналі Євро-2020 Данія - Англія.

Автор: Антон Дудар