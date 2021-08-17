Курйозний епізод стався на прес-конференції перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів між "Монако" і "Шахтарем".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Монако - Шахтар.
Разом з головним тренером "Шахтаря" Роберто Де Дзербі на прес-конференцію прийшов нападник "гірників" Лассіна Траоре.
Один з французьких журналістів переплутав гравця з його майже повним тезкою - екс-нападником збірної Кот-д'Івуару Ласіною Траоре, який в період з 2014 по 2018 роки виступав за "Монако".
"Що пам'ятаєш з періоду гри за "Монако"?",- запитав журналіст, передає офіційний сайт "Шахтаря".
Траоре на це тактовно відповів:
"Мова йде про футболіста з Кот-д'Івуару, а я з Буркіна-Фасо".
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Потім вже український журналіст запитав 20-річного Траоре, скільки йому потрібно забити голів і скільки провести сезонів, щоб його не плутали з іншими гравцями.
Нападник відповів: "Мені здається, що одного хорошого і довгого сезону вистачить. Можу з матчу проти "Монако" почати забивати, і тоді всі запам'ятають моє ім'я".
Монако - Шахтар: перед матчем
- Матч "Монако" - "Шахтар" на стадіоні "Луї II" розпочнеться о 22.00.
- На попередній стадії кваліфікації "Монако" вибив з боротьби "Спарту" (2:0 і 3:1).
- "Шахтар" за сумою двох зустрічей пройшов бельгійський "Генк" (2:1 і 2:1).
- Один проти одного "Монако" і "Шахтар" раніше грали в далекому 1979 році. Тоді в 1/32 фіналу Кубка УЄФА "Шахтар" переміг у першій грі (2:1), але поступився у повторній (0:2).
- Матч судитиме нідерландський рефері Данні Маккелі, який нещодавно прославився спірним пенальті у півфіналі Євро-2020 Данія - Англія.