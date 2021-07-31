Роман Яремчук / фото REUTERS

Бельгійський "Гент" готовий продати нападника збірної України Романа Яремчука. 25-річний футболіст за крок до того, щоб підсилити склад португальської "Бенфіки".

Про це повідомляє A Bola.

У п'ятницю, 30 липня, пізно ввечері наш голеадор прибув до Лісабона разом зі своєю дружиною і генеральним директором "Бенфіки" Руї Педро Бразою.

"Гент" та "Бенфіка" узгоджують останні деталі трансферу, про який незабаром буде оголошено офіційно. Очікується, що топ-клуб з Португалії заплатить бельгійцям за Яремчука 15 мільйонів євро. 

У минулому сезоні в активі Романа назбиралося 22 голи у 42 поєдинках за "Гент" у всіх турнірах.

Яремчук з дружиною в аеропорту

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Роман Яремчук: можливий трансфер

  • Яремчук, який виступає в Бельгії з 2017 року, хотів покинути "Гент" ще перед початком минулого сезону, але клуб не став відпускати гравця.
  • Взимку "Гент" отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше ніж 20 мільйонів євро.

  • У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

  • У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.

  • Раніше повідомлялося, що форвард потрапив до списку трансферних цілей лондонського "Арсеналу". Нещодавно з'явилася інформація, що в послугах Яремчука зацікавлені "Мілан", "Вест Хем" і "Вольфсбург".

Автор: Артем Будрін