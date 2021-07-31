Роман Яремчук готується пройти медогляд, а потім про трансфер оголосять офіційно.

Бельгійський "Гент" готовий продати нападника збірної України Романа Яремчука. 25-річний футболіст за крок до того, щоб підсилити склад португальської "Бенфіки".

Про це повідомляє A Bola.

У п'ятницю, 30 липня, пізно ввечері наш голеадор прибув до Лісабона разом зі своєю дружиною і генеральним директором "Бенфіки" Руї Педро Бразою.

"Гент" та "Бенфіка" узгоджують останні деталі трансферу, про який незабаром буде оголошено офіційно. Очікується, що топ-клуб з Португалії заплатить бельгійцям за Яремчука 15 мільйонів євро.

У минулому сезоні в активі Романа назбиралося 22 голи у 42 поєдинках за "Гент" у всіх турнірах.

CONFIRMA-SE! CMTV mostra imagens em que se consegue perceber claramente que é Yaremchuk acompanhado da mulher e Rui Pedro Braz à sua frente! #oplusnaomentepic.twitter.com/BXiXwKsFiu — PLUS Benfica 🇲🇨 (@oplusnaomente) July 31, 2021

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Роман Яремчук: можливий трансфер

Яремчук, який виступає в Бельгії з 2017 року, хотів покинути "Гент" ще перед початком минулого сезону, але клуб не став відпускати гравця.

Взимку "Гент" отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше ніж 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.

Раніше повідомлялося, що форвард потрапив до списку трансферних цілей лондонського "Арсеналу". Нещодавно з'явилася інформація, що в послугах Яремчука зацікавлені "Мілан", "Вест Хем" і "Вольфсбург".

Автор: Артем Будрін