Ромелу Лукаку ризикує втратити довіру Томаса Тухеля.

Нападник "Челсі" та збірної Бельгії Ромелу Лукаку дав інтерв'ю, де висловив невдоволення щодо ігрової системи головного тренера лондонського клубу Томаса Тухеля. Також 28-річний бомбардир заявив, що шкодує, що покинув "Інтер" заради повернення в АПЛ.

Цитує бельгійця Sky Sport.

"Я у нормальній фізичній формі, але я незадоволений ситуацією у "Челсі". Тухель вирішив грати з іншою схемою, але я не здамся і буду професіоналом. Я незадоволений ситуацією, але я не можу зараз здатися", - сказав Лукаку.

"Думаю, що минулого літа все сталося не так, як мало б бути. Я переживаю, що те, як я залишив "Інтер" сталося невчасно. Зараз той період, коли я можу поділитись своїми почуттями. Я завжди казав, що "Інтер" у моєму серці. Я знаю, що я повернуся до "Інтеру", дуже сподіваюся. Я люблю Італію, хочу вибачитися перед вболівальниками "Інтера", бо вважаю, що мій трансфер повинен був бути іншим", - додав Ромелу.

"Я правда сподіваюся повернутися до "Інтера", причому не в кінці своєї кар'єри, а коли я все ще буду на рівні", - завершив думку бельгієць.

Лукаку останні два місяці грав нерегулярно через травму. Нападник повернувся до "Челсі" влітку за 115 млн євро. В поточному сезоні він забив 5 голів в АПЛ та 2 у Лізі чемпіонів.

"Челсі" з 42 очками займає друге місце в турнірній таблиці АПЛ.

Для Лукаку це друга каденція в "Челсі", адже він вже грав за "аристократів" з 2011 по 2014 рік.

Ромелу Лукаку: кар'єра і досягнення