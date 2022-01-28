Владислав Супряга може посилити швейцарський "Базель".

Молодий український форвард київського "Динамо" Владислав Супряга перейде в "Базель" в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетне видання Tuttomercatoweb, швейцарський клуб виграв конкуренцію у "Сампдорії" за українського футболіста.

Джерело зазначає, що представники "Базеля" погодили з "Динамо" перехід Супряги. Деталі угоди не уточнюються.

У "Базелі" Супряга може замінити 23-річного бразильця Артура Кабрала, який повинен найближчими днями підписати контракт з італійською "Фіорентиною".

Варто відзначити, що "Базель" - один з найтитулованіших клубів Швейцарії. Він є 20-разовим чемпіоном своєї країни та 13-разовим володарем Кубка Швейцарії.

Для 21-річного форварда перехід в "Базель" це шанс перезапустити футбольну кар'єру. Зараз Супряга упустив можливість закріпитися в команді Луческу і відчуває дефіцит ігрової практики.

Читайте також"Телефонували з Ман Сіті та інших серйозних клубів": Суркіс пророкує велике майбутнє таланту ДинамоУ цьому сезоні на рахунку гравця молодіжної збірної України лише шість ігор за "Динамо" і жодної результативної дії.

Портал Transfermarkt у своєму січневому оновленні цінників знизив вартість Супряги з шести до чотирьох мільйонів євро.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати