Владислав Супряга / фото ФК Динамо Київ

Молодий український форвард київського "Динамо" Владислав Супряга перейде в "Базель" в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетне видання Tuttomercatoweb, швейцарський клуб виграв конкуренцію у "Сампдорії" за українського футболіста.

Джерело зазначає, що представники "Базеля" погодили з "Динамо" перехід Супряги. Деталі угоди не уточнюються.

У "Базелі" Супряга може замінити 23-річного бразильця Артура Кабрала, який повинен найближчими днями підписати контракт з італійською "Фіорентиною".

Варто відзначити, що "Базель" - один з найтитулованіших клубів Швейцарії. Він є 20-разовим чемпіоном своєї країни та 13-разовим володарем Кубка Швейцарії.

Для 21-річного форварда перехід в "Базель" це шанс перезапустити футбольну кар'єру. Зараз Супряга упустив можливість закріпитися в команді Луческу і відчуває дефіцит ігрової практики.

Читайте також"Телефонували з Ман Сіті та інших серйозних клубів": Суркіс пророкує велике майбутнє таланту ДинамоУ цьому сезоні на рахунку гравця молодіжної збірної України лише шість ігор за "Динамо" і жодної результативної дії.

Портал Transfermarkt у своєму січневому оновленні цінників знизив вартість Супряги з шести до чотирьох мільйонів євро.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати

  • Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.
  • Раніше футболістом цікавилася італійська "Болонья". Спортивний директор клубу 3 жовтня 2020 року повідомив, що італійці згорнули переговори щодо Супряги.
  • 8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.