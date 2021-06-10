Українська асоціація футболу спробує знайти переконливі аргументи, щоб відстояти свою позицію.

Українська асоціація футболу надала УЄФА аргументи, аби гасло "Героям слава!" залишилося на формі збірної України на Євро-2020.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією джерела в УАФ, наразі тривають переговори з Союзом європейських футбольних асоціацій, аби напис "Героям слава!" залишився на екіпіровці нашої національної команди.

Нагадаємо, що УЄФА не проти, щоб карта України була з Кримом. Таке саме рішення щодо лозунгу "Слава Україні!". А ось гасло "Героям слава!" необхідно прибрати позаяк в поєднанні з вітанням "Слава Україні!" воно буцімто має політичний характер й мотив.

Форма України на Євро-2020

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Автор: Артем Будрін