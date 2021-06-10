Українська асоціація футболу надала УЄФА аргументи, аби гасло "Героям слава!" залишилося на формі збірної України на Євро-2020.
Про це повідомляє Tribuna.com.
За інформацією джерела в УАФ, наразі тривають переговори з Союзом європейських футбольних асоціацій, аби напис "Героям слава!" залишився на екіпіровці нашої національної команди.
Нагадаємо, що УЄФА не проти, щоб карта України була з Кримом. Таке саме рішення щодо лозунгу "Слава Україні!". А ось гасло "Героям слава!" необхідно прибрати позаяк в поєднанні з вітанням "Слава Україні!" воно буцімто має політичний характер й мотив.
Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма буде представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020.
- Легенда "Динамо" Віктор Леоненко осоромився своїм висловлюванням про форму збірної, але потім вибачився.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про реакцію росіян на форму української команди.
- Російський футбольний союз тим часом звернувся в УЄФА через форму збірної України.
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