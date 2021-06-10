Голова союзу вважає, що це "аж ніяк не розв'язання питання".

Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков прокоментував рішення УЄФА щодо форми збірної України на Євро-2020.

Нагадаємо, що УАФ намагається переконати спільноту, що гасло "Героям слава" не містить політичних мотивів.

Слова Колоскова наводить "Чемпіонат".

"Категорично не згоден з рішенням УЄФА! Що "Слава Україні" політичний слоган, що "Героям слава". Прибрати друге це мінімальна поступка, на який пішов УЄФА, і то після листів РФС. УЄФА створили прецедент, з якого потім годі й вийти", - вважає чиновник.

"При чому тут взагалі ООН? Ми говоримо, що спорт поза політикою і починаємо приплітати ООН. Давайте потім НАТО включимо, ще когось. Це футбол, в нього грають за правилами. Все чітко прописано, винаходять якісь норми й регламенти. Ніяких контурів не повинно бути або слоганів. Ззаду повинен бути номер і прізвище, а на грудях знак збірної. Я як громадянин Російської Федерації кажу, що це ніяке не розв'язання питання", - додав Колосков.

Форма України на Євро-2020

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Автор: Артем Будрін