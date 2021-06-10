Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков прокоментував рішення УЄФА щодо форми збірної України на Євро-2020.
Нагадаємо, що УАФ намагається переконати спільноту, що гасло "Героям слава" не містить політичних мотивів.
Слова Колоскова наводить "Чемпіонат".
"Категорично не згоден з рішенням УЄФА! Що "Слава Україні" політичний слоган, що "Героям слава". Прибрати друге це мінімальна поступка, на який пішов УЄФА, і то після листів РФС. УЄФА створили прецедент, з якого потім годі й вийти", - вважає чиновник.
"При чому тут взагалі ООН? Ми говоримо, що спорт поза політикою і починаємо приплітати ООН. Давайте потім НАТО включимо, ще когось. Це футбол, в нього грають за правилами. Все чітко прописано, винаходять якісь норми й регламенти. Ніяких контурів не повинно бути або слоганів. Ззаду повинен бути номер і прізвище, а на грудях знак збірної. Я як громадянин Російської Федерації кажу, що це ніяке не розв'язання питання", - додав Колосков.
Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма буде представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА спершу затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020.
- Легенда "Динамо" Віктор Леоненко осоромився своїм висловлюванням про форму збірної, але потім вибачився.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про реакцію росіян на форму української команди.
- Російський футбольний союз тим часом звернувся в УЄФА через форму збірної України.
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