За версією джерела кожна хвилина гри коштувала тисячу доларів.

Відомий журналіст і співведучий Ютуб-шоу "ТаТоТаке" Андрій Сеньків розповів, що тренерський штаб збірної України на чолі з Михайлом Фоменком брав гроші за ігрові хвилини Олександра Зінченка на Євро-2016.

Це Сеньків озвучив у свіжому випуску "ТаТоТаке".

"Йшов 2016 рік. Зінченко, виступаючи за "Уфу", провів за збірну кілька хвилин проти Іспанії. Його випускали, щоб заграти за Україну, щоб він не грав, наприклад, за Росію. Потім його не викликали ні на матчі плей-офф відбору зі Словенією, ні на товариські матчі з Уельсом і Кіпром. І тут його викликають на товариський матч перед Євро, а потім беруть на сам турнір", - почав історію з пояснення Сеньків.

"Раніше, щоб отримати робочу візу в Англію, потрібно було відіграти за збірну 75% матчів за останні два роки", - додав напарник Сеньківа Михайло Співаковський.

"Так, було тоді так. При цьому потрібно було, щоб твоя збірна була не нижче 70-го місця в рейтингу ФІФА. Якщо 75% матчів немає, збирається комісія, яка вирішує, чи можеш ти грати в АПЛ. 80% цих засідань закінчуються позитивно, тільки 20% - негативно. Тодішній керівник "Уфи" Шаміль Газізов вже мав на руках пропозицію "Ман Сіті". Він продумав хід, щоб не було ніяких засідань, щоб спокійно і гарантовано футболіста прийняли в клуб АПЛ. Він звернувся до Михайла Фоменка з пропозицією".

"За нашою інформацією, тоді Фоменко робив такі речі. Була така назва - "діти Фоменка". Він викликав деяких футболістів, щоб отримати гроші. Він їх загравав, а потім агенти вибивали більше грошей у контрактах футболістів. Це дуже поширена практика в країнах третього світу - Нігерії, Камеруні й, звичайно ж, в Україні".

"Наприклад, такі футболісти, як Ковпак, Путівцев або Пилявський, викликалися в збірну саме за такою схемою. Був задіяний і тренерський штаб. Точно знаю, що Заваров отримував гроші за те, що пролобіював виклик Валерія Федорчука в збірну України".

"Агенти Зінченка - росіяни, точно один з них - Алан Прудніков. Вони разом з керівником "Уфи" звернулися до Фоменка з пропозицією. Зінченко не тільки повинен бути в збірній, а й грати там в кожному матчі".

"За моєю інформацією, не буду говорити тільки про Фоменка, може, навіть тренерський штаб, не знаю, як гроші ділилися, отримував 1 тисячу доларів за кожну хвилину Зінченка на полі в матчі Євро-2016".

"Тоді Зінченко зіграв на Євро у всіх трьох матчах. Без компенсованого часу він провів на полі 96 хвилин - це десь 100 тисяч доларів. Він зіграв у товариських матчах перед Євро проти Албанії та Румунії, навіть забив гол другим. Невідомо, які були розцінки за спаринги й чи отримували за це гроші", - шокував Сеньків.

Сам Фоменко заперечує свою провину. Tribuna.com взяла коментар в екс-тренера "жовто-синіх":

"Хто це вам таке розповів? Це дебілізм. Це ж треба було... це навіть не можна назвати нормальними справами. А як може таке бути? Це дебілізм. Все, до побачення", - відповів Фоменко.

Нагадаємо, що журналіст Сеньків нещодавно став об'єктом критики головного тренера "Колоса".

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Автор: Артем Будрін