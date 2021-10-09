Фінляндія - Україна: відомі стартові склади команд на матч кваліфікації ЧС-2022

Віктор Циганков і Андрій П'ятов почнуть гру з перших хвилин.

Стали відомі стартові склади збірних Фінляндії та України на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна. Склади команд Україна: П'ятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Циганков, Ярмоленко, Яремчук Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв Фінляндія: Градецкі, Райтала, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Пох'янпало, Пуккі Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Ріскі, Хямяляйнен Початок зустрічі - о 19.00. Читайте такожБез права на помилку: анонс матчу Фінляндія - Україна у кваліфікації ЧС-2022 (відео) Фінляндія - Україна: перед матчем На цю мить збірні України та Фінляндії набрали 5 очок. Щоправда, "жовто-сині" провели п'ять матчів, а фіни - чотири. Команди займають друге і третє місця в таблиці групи D відповідно.

В рамках першого кола Україна і Фінляндія зіграли внічию - 1:1. Українці тоді вийшли вперед на 80-й хвилині (забив Жуніор Мораес), але пропустили у відповідь після вилучення Віталія Миколенка і пенальті від Теему Пуккі на 89-й.

Перед матчем збірна України зазнала ряд кадрових втрат.

Українська збірна всі 5 матчів цього відбору зіграла внічию.

Обслужить поєдинок іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано. Автор: Артем Будрін

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