Віктор Циганков / фото УНІАН

Стали відомі стартові склади збірних Фінляндії та України на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна.

Склади команд

Україна: П'ятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Циганков, Ярмоленко, Яремчук

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв

Фінляндія: Градецкі, Райтала, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Пох'янпало, Пуккі

Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Ріскі, Хямяляйнен

Початок зустрічі - о 19.00.

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Фінляндія - Україна: перед матчем

  • На цю мить збірні України та Фінляндії набрали 5 очок. Щоправда, "жовто-сині" провели п'ять матчів, а фіни - чотири. Команди займають друге і третє місця в таблиці групи D відповідно.
  • В рамках першого кола Україна і Фінляндія зіграли внічию - 1:1. Українці тоді вийшли вперед на 80-й хвилині (забив Жуніор Мораес), але пропустили у відповідь після вилучення Віталія Миколенка і пенальті від Теему Пуккі на 89-й.
  • Перед матчем збірна України зазнала ряд кадрових втрат.
  • Українська збірна всі 5 матчів цього відбору зіграла внічию.
  • Обслужить поєдинок іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано.

Автор: Артем Будрін