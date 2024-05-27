Український голкіпер мадридського "Реала" захворів напередодні вирішальної гри за найпрестижніший європейський трофей.

Участь українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна у фінальному матчі футбольної Ліги Чемпіонів залишається під питанням. Про це у соцмережі Х повідомив наставник "вершкових" Карло Анчелотті.

За його словами, Лунін захворів напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.

"Воротар у фіналі? Це складний вибір, тому що Лунін провів фантастичний сезон, а Куртуа є Куртуа. Я вирішу перед грою. У Луніна сьогодні температура, сподіваюся, він одужає до суботи", - сказав Анчелотті. Відео дня

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Як відомо, мадридський "Реал" з українським голкіпером Андрієм Луніним у складі вийшов у фінал Ліги Чемпіонів. У другому матчі півфіналу "вершокві" здолали мюнхенську "Баварію" з рахунком 2:1.

В іншому півфінальному протистоянні німецька "Боруссія" (Дортмунд) виявилася кращою за французький "ПСЖ".

"Реал" та "Борусія" розіграють трофей 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

Також повідомлялося, що після того, як Лунін пропустив 4 голи у матчі з Вільярреалом, тренерський штаб "Реала" зробив вибір на користь Тібо Куртуа.

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